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26.05.2018 13:29
Рубрика: Общество

В Трансильвании откопали странную челюсть

Текст: Денис Передельский
Фото: Axel Schmidt / Dinosaurier Museum Фото: Axel Schmidt / Dinosaurier Museum
Фото: Axel Schmidt / Dinosaurier Museum

В Румынии обнаружена самая крупная в истории челюсть птерозавра, позволявшая проглатывать черепах и яйца динозавров. Об этом сообщает Live Science.

Фото: Peter Eeckhout / Universee Libre de Bruxelles
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Ученые завершили исследование челюстной кости крылатого ящера, найденной в Трансильвании в 1984 году. Ее обнаружил геолог из Бухарестского университета Дэн Григореску в районе Хатег у слияния двух рек недалеко от деревни Вулиара. Много лет она хранилась в музейных запасниках. Только в 2011 году окаменелые останки отправили на анализ.

Возраст находки оценен в 66 миллионов лет. Длина сохранившейся челюсти составляет 18,8 сантиметра. Однако ученые рассчитали, что при жизни она была гораздо больше - ее длина составляла от 94 до 110 сантиметров. Это крупнейшая челюсть птерозавра из известных науке. Она позволяла проглатывать черепах и яйца динозавров.

Удивительно то, что ее обладатель не был самым крупным птерозавром. Размах его крыльев составлял восемь метров. В 2009 году в районе Хатег обнаружили останки птерозавра, получившего прозвище "Дракула". Размах его крыльев составлял 12 метров.

"Хатег известен странными находками, - говорит палеонтолог Дейв Хон из Лондонского университета королевы Марии. - Там было найдено немало необычных подвидов птерозавров. Возможно, они развились из-за отсутствия крупных хищников".

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