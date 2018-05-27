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27.05.2018 09:33
Рубрика: Власть

Посол РФ в Австралии раскритиковал доклад о крушении Boeing на Украине

Текст: Екатерина Забродина

Вслед за президентом и главой МИД РФ выводы Совместной следственной группы о причинах катастрофы малайзийского Boeing 777 в июле 2014 года над Донбасом раскритиковал посол России в Австралии Григорий Логвинов. Его заявление опубликовано на сайте дипмиссии. Напомним, что Канберра, а также Амстердам эти выводы поддержали, обвинив Москву в причастности к катастрофе. Посол, в свою очередь, напомнил, что российская сторона не была допущена к международному расследованию, а предоставленные ею материалы дела не принимались во внимание.

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По словам дипломата, предложения РФ о совместной работе до сих пор "отвергаются с порога", а следствие ведется практически полностью на основании информации социальных сетей и неправительственных организаций, которые не внушают Москве доверия. Логвинов напомнил, что в настоящее время эксперты указывают на возможные ошибки в версии международной следственной группы относительно загадочного исчезновения другого пассажирского лайнера "Малайзийских авиалиний", который бесследно исчез в небе над Южно-Китайским морем в марте 2014-го. В связи с этим делом власти Австралии не исключают, что шли по ложному следу, однако не допускают этого при расследовании трагедии MH-17.

В заявлении посла говорится, что Москва в любом случае  готова содействовать расследованию, чтобы установить "истину о гибели рейса МН-17". "Но пора избавиться от иллюзии, что с нами якобы можно разговаривать прокурорским тоном и рассчитывать, что мы безропотно примем эти бездоказательные обвинения", - заключил Логвинов. Он также провел параллель с "делом Скрипалей", по которому Британия обвинила Россию в отравлении экс-агента ГРУ и его дочери в Солсбери, не предоставив при этом никаких убедительных доказательств.

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