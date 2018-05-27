Посольство РФ ответило на обвинения в адрес российских болельщиков

Посольство РФ в Лондоне прокомментировало на своей официальной странице в микроблоге Twitter предположения британских СМИ о том, что за нападением на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве стояли футбольные фанаты из России.

В частности, такие выводы делает газета The Daily Mirror на основании того, что атаковавшие англичан хулиганы были русскоязычными.

"Невежество или сознательный вброс фейковых новостей? - говорится в сообщении дипмиссии. - "Русских" обвиняют в атаке на фанатов "Ливерпуля" перед матчем футбольной Лиги чемпионов, потому что те говорили по-русски. Но русскоговорящие мужчины призывного возраста невъездные в страну, их не пускает погранслужба Украины. А русский язык - самый распространенный в Киеве".

Напомним, что в субботу на гостей с Альбиона в Киеве напала группа злоумышленников, когда британцы мирно обедали в ресторане. Вандалы били окна, бросались в беззащитных людей стульями. Двоих арестовала полиция. Многие пострадавшие получили серьезные порезы. Все это случилось накануне долгожданного матча. В довершение ко всем несчастьям англичане еще и проиграли: мадридский "Реал" обошел "Ливерпуль" со счетом 3:1.