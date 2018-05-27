Сноуден: Никто на свете не любит Путина так, как Трамп

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден заявил, что Дональд Трамп обожает Владимира Путина.

Но, по мнению экс-шпиона, это не говорит о "связях" нынешнего президента США с Москвой.

"Люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование спецпрокурора Мюллера найдет объективные доказательства против главы Белого дома", - цитирует РИА Новости слова Сноудена.

Напомним, Роберт Мюллер, до этого возглавлявший ФБР, был назначен спецпрокурором год назад. Он занимается расследованием приписываемых России попыток влияния на американские выборы в 2016 году.

"Связанная с Россией "охота на ведьм" стремительно теряет убедительность. Это американский позор!", - заявлял ранее 45-й президент США.