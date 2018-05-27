Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире

Американские эксперты составили рейтинг самых надежных и беспроблемных автомобилей. В список сайта iSeeCars попали только те модели, которые доставляют своим владельцам меньше всего проблем в ходе эксплуатации.

На первом месте оказался седан Hyundai Accent, который в России продают под названием Solaris. Помимо надежности и беспроблемности, его еще и крайне редко отзывают дилеры. "Серебро" у кроссовера Chevrolet Equinox - на этом автомобиле можно отправиться в длительную поездку и не думать о том, где находятся пункты технического обслуживания. Тройку лучших замыкает самая массовая машина в мире - Toyota Corolla. Главное ее преимущество - она очень редко ломается.

Следом идет Honda Civic. Модель является лидером американского рынка среди компактных седанов. Владельцам Civic можно не следить за отзывными кампаниями. На пятом месте еще одна Honda - CR-V. На шестом - кроссовер Honda Accord. В США по продажам в своем классе она уступает только Toyota Camry.

Далее идут Subaru Crosstrek, Toyota Camry, GMC Terrain и Hyundai Elantra.

В конце прошлого года эксперты также назвали самые надежные автомобили в Европе. В результате среди двух- и трехлетних автомобилей в этот список попали Mercedes-Benz SLK, Volkswagen Golf Sportsvan, Mercedes B-класса, Mercedes GLK, Mazda 2, Mrcedes M-класса, Opel Mokka, а также Audi A1, Q3 и Q5, Porsche 911 и Volvo V40.

А в России самыми надежными автомобилями в возрасте от трех до шести лет в 2017 году стали Skoda Octavia третьего поколения, Nissan Juke и рестайлинговый Hyundai Solaris первого поколения. Самыми ненадежными, напротив, оказались Lada Priora, Daewoo Nexia и Lada 2114.