В адрес вратаря "Ливерпуля" и его семьи поступили угрозы

Полиция графства Мерсисайд начала расследование, связанное с ситуацией вокруг вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Об этом информирует The Telegraph.

В социальных сетях в адрес Кариуса и его семьи поступили угрозы, в которых говорилось о возможной физической расправе над игроком и его близкими. Футболист и его родные получили около сотни подобных угроз.

Комментируя данную ситуацию, пресс-атташе полиции Мерсисайда заявила следующее: "Наши силы относятся к постам такого рода в социальных сетях очень серьезно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться".

Сам Кариус, из-за ошибок которого "Ливерпуль" пропустил два мяча от "Реала" (1:3) в финале Лиги чемпионов, днем прилетел в Англию вместе со своими одноклубниками. К чести немецкого футболиста, он не стал прятаться от журналистов.

"Я сейчас ничего не чувствую. Это я проиграл матч для своей команды", - отметил Кариус. "Чувствую вину перед всеми. Извиняюсь перед командой, клубом. Мои ошибки стоили нам очень дорого. Если бы я мог вернуться назад, то исправил бы все. Просто мне жаль моих партнеров. Я подвел их. Сейчас мне очень тяжело, но жизнь вратаря такова. Нужно снова поднять голову".