Автомобили отечественных марок заняли четверть авторынка России

Каждый четвертый автомобиль, который сегодня продается в нашей стране, - отечественной марки, подсчитали в аналитическом агентстве "Автостат". И эта доля будет расти.

За первые четыре месяца 2018 года в России было реализовано 137,7 тысячи автомобилей отечественных марок, этот результат на 18 процентов больше достигнутого за тот же период годичной давности, подсчитали специалисты агентства.

"Учитывая то, что весь объем российского рынка (вместе с LCV - легковые коммерческие автомобили) за этот период составил 545,3 тысячи единиц (плюс 20,5 процента), получается, что на долю отечественных марок приходится 25,2 процента, или каждый четвертый проданный автомобиль", - констатируют эксперты.

Точной статистики по апрелю пока нет, но если оперировать показателями первого квартала, то наибольшее число автомобилей за этот период сошло с конвейера ПАО "АвтоВАЗ" (109,8 тысячи экземпляров, рост на 25 процентов). На втором месте - легкая коммерческая техника "ГАЗ" (17,1 тысячи штук, рост на 10 процентов). При этом третий российский автозавод, УАЗ, показал отрицательную динамику, снизив за период с января по апрель продажи на 17 процентов до 10,8 тысячи штук.

Причины роста доли отечественных марок среди всех прочих проданных машин объясняются двумя факторами, считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Доля машин отечественных марок вполне может вырасти до трети рынка новых автомобилей в России

"С одной стороны, качество наших машин значительно выросло за последние годы. Их популярность растет, растут и продажи - а потребитель голосует кошельком, выбирая "больше машины за те же деньги", - объясняет эксперт.

И добавляет, что машина не является покупкой первой необходимости, денег у населения немного, а наши марки стоят дешевле западных аналогов, поэтому их и выбирают.

Что же до роста доли отечественных машин на рынке, то понятие "отечественный автомобиль" будет все больше размываться, считает Удалов.

"Уже сегодня многие популярные российские машины строятся на иностранных платформах с использованием большого количества иностранных комплектующих. Однако если говорить о принадлежности к стране "по бренду", то до трети рынка отечественные марки вполне могут занять", - резюмирует эксперт.

Рейтинг

Ездить надежно

Эксперты авторитетного сетевого автомобильного издания iSeeCars составили рейтинг машин, которые доставляют меньше всего проблем американским автовладельцам. На первом месте оказался седан Hyundai Accent, продающийся в России под брендом Solaris. "Серебро" у кроссовера Chevrolet Equinox, а тройку лучших замыкает Toyota Corolla.

В России похожий рейтинг составляли в конце 2017 года. Тогда самыми надежными автомобилями в возрасте от 3 до 6 лет стали Skoda Octavia третьего поколения, Nissan Juke и рестайлинговый Hyundai Solaris первого поколения.