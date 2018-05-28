Египтянин подал миллиардный иск к Рамосу за травму Салаха

Египетский адвокат Бассем Вахба подал иск на один миллиард долларов к футболисту "Реала" Серхио Рамосу за умышленное, на его взгляд, нанесение травмы форварду "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху. Об этом Вахба заявил в эфире одного из египетских телеканалов.

"Я уже обратился в ФИФА", - сообщил адвокат. "Буду просить компенсацию. Она может превысить один миллиард долларов за физический и психологический ущерб, который Рамос нанес Мохамеду и всему египетскому народу".

Напомним, что Рамос травмировал Салаха во время финального матча Лиги чемпионов. Из-за повреждения плеча лидер "Ливерпуля" вынужден был покинуть поле уже на 30-й минуте. Оставшись без Мохамеда, "красные" сникли и проиграли "Реалу" - 1:3.

Что касается участия Салаха в чемпионате мира в России, то, скорее всего, он пропустит лишь первую встречу своей сборной 15 июня против Уругвая в Екатеринбурге.