Каждый пятый житель мегаполиса, владеющий личным автомобилем, уже ограничил им пользование в пределах города. Еще около 20 процентов рассматривают возможность частичного или полного отказа от своего автомобиля в черте города.

Таковы данные исследования ВЦИОМ. Главная причина отказа от некогда вожделенной автономии от общественного транспорта - безопасность (41 проц.) или рост числа аварий. Особенно среди родителей детей до 12 лет этот фактор отметил каждый второй. Далее к отказу от пользования авто в черте города подталкивают - дороговизна поездки (39 процентов), платные парковки (38), требование снижения скорости (38), штрафы полиции (29) и неудобство маршрута (29).

Но если в Москве и Санкт-Петербурге среди причин отказа лидируют рост цен на бензин и платные парковки, то в регионах - отсутствие парковок, штрафы полиции и снижение необходимости в поездках на автомобилях.

Достойную замену личной машине "отказники" видят в метро (около 37 процентов), наземном транспорте (23 процентов) и такси (27 процентов).

Причем в городах, где есть метро, их авторитет и значимость среди автовладельцев-"отказников" поднимаются до 60 процентов. А предпочтение наземному транспорту, особенно "маршруткам" и автобусам, часто попадающим в пробки, падает. Чуть выше оценка знака качества трамваев (19 процентов).

Но заметнее всего интерес необычных пассажиров к такси, но не к частному извозу, а к организованным фирмам, практикующим заказ. При этом доля тех, кто отказывается от переездов на своей машине, растет в пользу выбора ими такси. Так, "отказники" все чаще заказывают такси: реже раза в месяц - 18 процентов, несколько раз в месяц - 20 процентов, несколько раз в неделю - 23 процентов.

При этом полностью отказаться от личных автомобилей в черте города готовы лишь 5 процентов участников опроса ВЦИОМ.