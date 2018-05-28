Музыкант "Ленинграда" рассказал, как развод Шнурова повлияет на группу

Очередной развод фронтмена группировки "Ленинград" Сергея Шнурова, о котором он сообщил через свой Instagram, на деятельности коллектива, скорее всего, никак не отразится. По крайней мере, на его гастрольном графике.

В этом обеспокоенных поклонников заверил пресс-секретарь и гитарист "Ленинграда" Дмитрий Гугучкин, сообщает НСН.

"Да не должен, по идее (меняться график - "РГ-Кинократия"). Всё нормально, не переживайте. График группы никак не будет меняться", - заявил представитель. Добавив, что "для этого нет никаких поводов".

Елена (Матильда) Мозговая, также подтвердившая в социальных сетях информацию о разводе, и Сергей Шнуров состояли в браке восемь лет. При этом и близкие пары, и сам Шнуров утверждают, что Матильда оказала на музыканта крайне благотворное влияние.

Группировка "Ленинград" была создана в Санкт-Петербурге в середине девяностых. Первый альбом - "Пуля" 1999 года.

Коллектив был распущен в 2008-м и возрожден летом 2010-го.

Ранее мы писали, что развод Шнурова и Мозговой прокомментировала бывшая вокалистка группы Юлия Коган.