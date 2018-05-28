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28.05.2018 10:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минпромторг, ISUZU и Ульяновская область заключили специнвестконтракт

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
В Ульяновской области будет реализован специальный инвестиционный контракт в отрасли автомобилестроения, заключенный между регионом, компанией "ISUZU SOLLERS" и Минпромторгом РФ. Согласно условиям контракта, более 80 процентов производства японских автомобилей "ISUZU" должно быть локализовано в России.
Концерн ISUZU начал сборку грузовиков в Ульяновске в 2012 году. Фото: Виталий Ахмеров/РГ Концерн ISUZU начал сборку грузовиков в Ульяновске в 2012 году. Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Концерн ISUZU начал сборку грузовиков в Ульяновске в 2012 году. Фото: Виталий Ахмеров/РГ

Речь идет о производстве двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем и других компонентах, а также использовании российских материалов.

Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
В чем секрет привлекательности ульяновской земли для японских корпораций

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о заключении специнвестконтракта в ходе проходящего в Ульяновске российско-японского форума "Японская весна на Волге". По словам главы региона, общий объем инвестиций в проект превысит 6 миллиардов рублей.

- Это будет новый, один из самых конкурентоспособных заводов на всем постсоветском пространстве. Перед нами стоит задача в кратчайшие сроки  обеспечить уровень локализации свыше 80% компонентов японского автомобиля. Этот инвестиционный проект, который японская компания ISUZU будет реализовывать на базе индустриального парка "УАЗ" в Ульяновске, служит одним из наиболее ярких примеров, доказывающим, что между нашими странами, руководителями государств, выстроены хорошие отношения, - отметил Морозов.

Напомним, японская компания ISUZU начала сборку коммерческой техники "ISUZU" в Ульяновске в 2012 году. Предприятие выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от 3 до 33 тонн, модельный ряд насчитывает почти пятьдесят модификаций.

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