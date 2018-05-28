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28.05.2018 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ Крыма оценила риск проникновения диверсантов на полуостров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Несмотря на надежную защиту российско-украинской границы на севере полуострова, крымское управление ФСБ не исключает возможности проникновения в Крым диверсионно-разведовательных групп с целью совершения диверсий. Об этом заявил начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
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- Такой риск наверное теоретически есть, так как Азовское и Черное моря мелкие, глубина там - максимум полтора-два метра у берега, и проходы эти возможны, - признал Палагин. - В целом граница сейчас обустроена настолько серьезно, что мышь не пролетит, если конечно не будет где-то попыток подкупа, коррупции или вербовки людей.

По словам Палагина, на обустройство сухопутного участка границы с Украиной выделены значительные средства из федерального бюджета. ФГКУ "Росгранстрой" уже оборудовал пункты пропуска с Украиной новыми современными средствами защиты и наблюдения. Так, уже запущены в эксплуатацию системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие средства дистанционного контроля приграничной территории. Также ожидается увеличение числа кораблей, охраняющих морскую границу.

Накануне о риске проникновения на полуостров диверсантов заявил и замдиректора ФСБ России - руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. В частности, он рассказал о намеренном нарушении российской границы украинскими беспилотниками.

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