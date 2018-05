В Екатеринбурге завершился конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла

"Управляй судьбой!" - девиз VII Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла в Екатеринбурге. Его основатель - Свердловский театр музыкальной комедии. Конкурс носит имя многолетнего руководителя прославленной труппы, народного артиста СССР Владимира Курочкина. Главное впечатление: много талантов, готовых к взлету, да взлетная полоса не готова.

Управлять судьбой в этих жанрах трудно: оперетта "законсервировалась" в формах середины прошлого века, а мюзикл у нас все еще в зачаточном состоянии.

Таланты

Конкурс этот всегда открывал будущих звезд. И теперь мы услышали редкие по красоте голоса новобранцев Свердловской музкомедии Ильи Жирнова, Юлии Дякиной и Андрея Опольского (Опольский равно успешно выступил в обеих ипостасях - и оперетты и мюзикла). Открытием стал и Никита Кружилин - непревзойденный Орфей в рок-опере Александра Журбина. Голос невероятный, как определил коллега по жюри, режиссер Дмитрий Белов - "фаринеллиевский ультратенор". Отличные перспективы у Татьяны Волковой из Нижнего Новгорода, выбравшей номер из мюзикла Кандера "Чикаго", а также Александра Уманчука из пермского "Театра-Театра", с огромной экспрессией спевшего арию Иисуса и Epiphany из "Суинни Тодд". Маргарита Колганова из Луганского украинского музыкально-драматического театра исполнила сцену из комедии Александра Колкера "Нам всем одна досталась роль" и взяла помимо 2-й премии в номинации "мюзикл" еще и Приз зрительских симпатий. Я мог бы долго перечислять впечатления от девяноста собранных конкурсом талантов, но их лучше смотреть и слушать - запись финального гала есть в интернете. Теперь посмотрим, в каком состоянии "взлетная полоса".

Оперетта

"Аховое" положение жанра конкурс подтвердил. Оперетта все еще востребована, здесь самая обширная география театров-участников - от Рязани и Пятигорска до Новоуральска и Ставрополя. Но ее ставят, ориентируясь на штампы как единственную форму существования. Отсюда - патетические мизансцены, словно взятые с модных плакатов начала ХХ века, из-за чего вообразить новаторски поставленную оперетту все труднее. Лучшие образцы уровня Оффенбаха, Салливана, Штрауса и Легара перекочевали на оперные сцены, новые сочинения не появляются уже более полувека, попытки дать шедеврам Кальмана или Дунаевского новую жизнь не принесли стабильного успеха - налицо признаки мумификации жанра. И артисты воспроизводили архаику. "Это странно: молодые, а поют как в прошлом веке, - сетовал член жюри, венгерский режиссер Миклош Габор Кереньи (Керо). - Думают о красоте пения и эффектности позы, а не о живом чувстве, но ведь оно-то всегда современно!".

Есть проблемы с вокалом: в консерваториях готовят к опере и угрожают: будешь петь плохо - пойдешь в оперетту. "Уцененность" жанра засела в подсознании, хотя спеть "Фиалку Монмартра" не легче, чем "Богему". Даже выбор артистами репертуара говорил о кризисе. Звучали одни и те же шлягеры: четырежды спели песенку Пепиты, трижды - куплеты Адели и чардаш Розалинды, доминировала венгерско-цыганская стилистика в красно-черных тонах, преобладал Кальман, ностальгическую ноту вносили советские "Бабий бунт" и "Свадьба в Малиновке". На сцене имитировалась жизнь, утонувшая в пучине веков и более не существующая. Это, конечно, классика, но мертвая, как латынь, - музейная.

Однако… Жив курилка, утверждает актерская пара из Магадана Любовь Лашкина и Эльдар Тетакаев: хрестоматийный дуэт из "Цыгана-премьера" они сумели сделать оригинальным и неожиданным. Блестяще спели из "Принцессы цирка" екатеринбуржцы Маргарита Левицкая и Андрей Опольский, а из четверки Пепит самой заводной и спортивной оказалась "дьяволица" Анна Асатрян из Ростова-на-Дону. Отличными данными для жанра обладает тенор Сергей Каныгин из Московского театра под руководством Чихачева, спевший из "Страны улыбок" Легара.

Мюзикл

В сфере мюзикла все выглядит значительно витальнее, хотя единственным безусловно удачным опытом создания русского мюзикла остается погибший в теракте "Норд-Ост". Есть интересные модификации жанра: "лайт-опера" Пантыкина "Мертвые души", "Екатерина Великая" и "Яма" Дрезнина, рок-опера Журбина "Орфей & Эвридика", - они и сегодня в репертуаре Свердловской музкомедии. Но отдельные премьеры еще не делают полноценной жизни жанра, и в конкурсе он был представлен, в основном, зарубежными образцами. Сказывалась инерция, а, главное, - отсутствие систематических знаний о том, чем располагает жанр: мюзиклу у нас тоже не учат, даже его классику не знают, так что в профессиональном мире балом правит самодеятельность - поют то, что случайно углядели на YouTube.

Артистам из Екатеринбурга проще: здесь сложилась сильная школа мюзикла. Поэтому так свободно и органично чувствовали себя лауреаты конкурса Илья Жирнов в отрывке из "Нотр-Дам" и оскароносной The Time Of My Life из "Грязных танцев", Андрей Опольский в "Чаттануге" и в партии царя Ирода из оперы Уэббера, Юлия Дякина в рок-опере "Моцарт" и в "Звуках музыки" Роджерса, Олег Прохоров в удалом Джине из "Аладдина" Менкена и в Резанове из "Юноны и Авось" Рыбникова. Санкт-Петербург достойно представили Анастасия Телюпа в образе трагически влюбленной Нэнси из "Оливера!" Барта и ярко одаренный студент Института сценических искусств в Петербурге Николай Горлов, блеснувший в партии Иуды из рок-оперы Уэббера. Есть одинокие таланты в Новосибирске: Вадим Гусельников из театра "На левом берегу" предстал партнером во множестве номеров оперетты и мюзикла, причем нередко бывал ярче конкурсанта, сам же показал восхитительного Краба из "Русалочки" Менкена и получил спецдиплом жюри "Надежда". Это все актеры, обладающие индивидуальностью и собственным творческим потенциалом. Однако чаще всего, как призналась мне одна из конкурсанток из глубинной Сибири, мировые шедевры приходится копировать с интернета. Более авторитетных источников для "русского мюзикла" у нас пока нет.

Итоги VII конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина

Оперетта

1-я премия: Любовь Лашкина, Эльдар Тетакаев (Магадан)

2-я премия: Маргарита Левицкая (Екатеринбург), Сергей Каныгин (Москва)

3-я премия: Анна Асатрян (Ростов-на-Дону), Никита Рыкунов (Ставрополь)

Мюзикл

1-я премия: Юлия Дякина, Андрей Опольский (Екатеринбург)

2-я премия: Маргарита Колганова (Луганск), Илья Жирнов (Екатеринбург)

3-я премия: Анастасия Телюпа (Санкт-Петербург), Олег Прохоров (Екатеринбург), Александр Уманчук (Пермь)

Кроме того, премии Фонда Ирины Архиповой молодым певцам Юлии Бычковой (Рязань) и Сергею Каныгину (Москва) вручил знаменитый тенор Владислав Пьявко. Специальным призом имени Анатолия Маренича за вклад в жанр мюзикла награждена выпускница Екатеринбургского театрального института, ныне звезда московской сцены Лика Рулла. Приз имени Эдуарда Жердера за лучшее исполнение каскадных ролей получила студентка Нижегородской консерватории Татьяна Волкова. Голосованием публики определена и фаворитка зрительских симпатий - актриса из Луганска Маргарита Колганова.