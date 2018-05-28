Стартовало производство нового внедорожника Suzuki Jimny

В Японии стартовал выпуск четвертого поколения легендарного Jimny. Фотографии и видеозапись припаркованных у завода Suzuki внедорожников были опубликованы в блоге jimnygrams.

Утверждается, что на площадке находятся машины, предназначенные для домашнего рынка. По предварительной информации, скоро Suzuki объявит о старте продаж новинки в Японии, в других странах автомобиль появится до конца этого года.

Относительно технических характеристик модели никаких данных нет. Предполагается, что внедорожник сохранит систему полного привода и раму, а в гамму моторов войдут 1,0-, 1,2- и 1,4-литровые атмосферные и турбированные двигатели.

По сообщениям СМИ, внедорожник дебютирует на специальном мероприятии в сентябре. Автомобиль приедет и на Международный парижский автосалон, который откроется 4 октября.

Кстати, новый Jimny появится и в нашей стране. Ранее "РГ" эту информацию подтвердили в российском офисе марки.

Пока же Suzuki продает в России Jimny, который вышел на рынок в 1998 году. Автомобиль можно купить по цене от 1 155 000 рублей. Модель предлагается только с одним 85-сильным мотором, который доступен как с "механикой", так и четырехступенчатым "автоматом". В 2017 году было реализовано всего 206 автомобилей Jimny.