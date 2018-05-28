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У вас iPhone? Обязательно обновите iOS, и вот почему

28.05.2018,  
14:46
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В новой версии iOS 12, которая будет представлена уже в начале июня на конференции Apple для разработчиков WWDC, у чипа NFC могут появиться дополнительные возможности. По слухам, компания намерена дать создателям приложений доступ к NFC для самых разных вариантов использования.

Сейчас NFC работает в iPhone как модуль для работы платежной системы Apple Pay. В то же время чип может использоваться, например, как проездной в общественном транспорте или электронный пропуск в офисах. Часть этих возможностей реализована в смартфонах на базе Android.

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Конференция Apple WWDC пройдет в Калифорнии с четвертого по восьмое июня. Чаще всего мероприятие посвящено софтверным новинкам компании.

Технология NFC (Near-Field Communications) позволяет обмениваться пакетами данных по защищенному каналу на небольшом расстоянии. Чипы NFC встраиваются в электронные проездные билеты, банковские карты.

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