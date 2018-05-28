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Visa отказалась от рекламы с Морганом Фрименом из-за секс-скандалов

Новость 28.05.2018, 11:15 | Текст: Генри Достоевский

Компания Visa разорвала рекламные связи с Морганом Фрименом из-за секс-скандалов.

Знаменитый актер озвучивал рекламные ролики компании на протяжении многих лет, но секс-обвинения в адрес Фримена заставили Visa приостановить контракт, сообщает Deadline. Судя по официальному заявлению, представленного пресс-службой компании, речь о полном прекращении сотрудничества пока что не идет, но этим действием Visa явно дала понять, что вполне готова и к худшему результату.

Фото: REUTERS/ Mike Segar
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Что касается Фримена, то он принес официальные извинения всем, кого могло задеть его поведение на каких-либо съемочных площадках фильмов, в которых он принимал участие - от художественных до документальных.

По его словам, в его планы никогда не входило ущемление или причинение неудобств личному пространству кого-либо, а все, кто его знает лично, могут подтвердить, сколь он уважителен к прекрасному полу.

Стоит отметить, что подобная практика распространена в США - подобные инциденты расторжения или приостановления рекламных контрактов с компаниями уже коснулись известного гольфиста Тайгера Вудса, баскетболиста Майкла Джордана, бывшего символа Subway Джареда Фогла, в чьем архиве было обнаружено детское порно.

Ранее мы писали о том, что покойная внучка известного актера обвинила того в неоднократных сексуальных приставаниях.

Нетрудно предположить, что вся эту шумиха даже при самом благоприятном для Фримена исходе весьма негативно отразится на карьере 80-летнего актера, особенно на фоне развивающегося громкого судебного харассмент-процесса экс-продюсера Харви Вайнштейна

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