Жертвами шторма "Альберто" стали два жителя Северной Каролины

Первыми жертвами тропического шторма "Альберто", который обрушился на южные районы США, стали два жителя штата Северная Каролина. Они находились в автомобили, на которое упало дерево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Напомним, сформировавшийся над Карибским морем атмосферный вихрь в понедельник обрушился на побережье американского штата Флорида. Первыми под удар стихии попали жители города Лагуна-Бич.

Сильные осадки и подтопления зарегистрированы в ряде районов полуострова. Более двух с половиной тысяч домов остались без электроэнергии.

По данным синоптиков, "Альберто" направляется на север. На его пути - штаты Алабама и Теннесси. Там ожидаются ливни и сильный ветер.