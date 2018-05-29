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Элис Купер предсказал результат встречи русской и американской семей

Новость 29.05.2018, 17:55 | Текст: Алексей Литовченко

Патриарх шок-рока, 70-летний американский музыкант и актер Элис Купер, накануне выступивший в Москве со своим кавер-бэндом Hollywood Vampires, многословно и очень тепло высказался о Москве и России, а также поделился соображениями насчет российско-американских отношений.

Москву он назвал "одним из самых дружелюбных городов мира", отметив, что у нас здесь "все меняется". "Раньше на каждом углу стояли парни, которые записывали все, что происходит", - выудил из памяти сомнительный факт Купер. Теперь же, по его мнению, "тут так же, как в Париже".

Фото: Depositphotos
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В заключение, Элис Купер беспристрастно констатировал: "Никто за вами не следит, вы можете ходить, где угодно. Да и общество стало более открытым".

Кроме того, в беседе с журналистом сайта KP.RU артист предложил провести мысленный эксперимент, поместив две семьи - американскую и российскую - в одно произвольно выбранное место. Тогда, гипотезирует Купер, "они отправятся жарить барбекю". Поскольку "между нашими двумя странами нет никаких коллизий" (хотя заметьте: не шашлыки, а именно барбекю).

Hollywood Vampires, где помимо Купера числятся почитатель российских женщин и их нижнего белья Джонни Депп и гитарист Aerosmith Джо Перри, проведет в России еще пару дней. 30 мая они дадут концерт в Санкт-Петербурге, а затем отправятся колесить дальше по Европе.

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