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В Джонни Деппа на концерте Hollywood Vampires запустили бюстгальтером

Новость 29.05.2018, 16:16 | Текст: Козьма Лоханкин

Американская супергруппа Hollywood Vampires накануне выступила с большим размахом в российской столице, собрав массу фанатов на обширной площадке "Олимпийского".

Фото: REUTERS/ Mario Anzuoni
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Концерты "Вампиров", в основном исполняющих кавер-версии знаменитых хитов (включая классику блюза, а также хиты таких классиков рока, как Love, The Who, The Doors, AC/DC, Motörhead, Дэвид Боуи и другие), регулярно вызывают ажиотаж по всему миру благодаря звездному составу - ведущие роли в команде играют культовый хард-рокер Элис Купер, актер Джонни Депп и гитарист Aerosmith Джо Перри.

Выступление, принятое москвичами и гостями Белокаменной, сопровождалось большим энтузиазмом публики. Который порой выражался весьма экспрессивно.

В частности, в "Капитана Воробья", щеголявшего модной стрижкой с выбритыми висками, из зала кто-то запустил бюстгальтером, обратившись к практике фанатов легендарных групп XX века - очевидно, для создания атмосферы. Депп пикантным предметом одежды не побрезговал, прихватив его с собой, после чего продолжил играть.

Летели на сцену и прочие предметы. Среди них, разумеется, цветы для популярного актера и всякие неопознаваемые объекты, один из которых Элис торжественно водрузил на свою голову.

Напомним, перед шоу Джонни Депп прогулялся по Первопрестольной, посетив мавзолей, а также успел высказать восхищение красотой русских барышень.

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