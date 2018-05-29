Китай отчитал США за нарушение торговых договоренностей

Власти Китая обвинили США в нарушении достигнутых торговых договоренностей. Министерство коммерции КНР во вторник пояснило, что заявление Вашингтона о грядущем введении импортных пошлин на товары из Поднебесной противоречит результатам недавних торговых переговоров представителей двух стран. Пекин призвал американцев действовать "в духе достигнутого совместного заявления", подчеркнув готовность отстаивать собственные интересы.

Ранее США обвинили КНР в хищении американских технологий. Президент Дональд Трамп также выражал недовольство в связи с большим дефицитом в торговле с Поднебесной. В марте Вашингтон объявил о намерении ввести пошлины для китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов в год, на что Пекин пообещал ответить симметрично. В середине мая делегации двух стран провели переговоры с тем, чтобы найти компромисс и избежать торговой войны.

Тем не менее, во вторник Белый дом сообщил, что к 15 июня опубликует перечень китайских товаров, которые США обложат 25-процентной импортной пошлиной. Кроме того, Вашингтон введет ограничения на вложения капитала из КНР в высокие технологии в США, о которых объявят к 30 июня.

