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Рубрика: Легковые авто

Новый универсал Lada Granta сфотографировали во время испытаний

Текст: Юрий Зубко

В Сети появились снимки нового универсала Lada Kalina/ Granta - автомобиль сфотографировали во время дорожных испытаний. Модель отличается от универсала Kalina передней частью, изменились фары и решетка радиатора.

Ранее обновленные седан и лифтбек Lada Granta в камуфляже уже замечали на российских дорогах.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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По данным СМИ, Kalina, как отдельный вазовский бренд, скорее всего, прекратит свое существование. А все модели на платформе Kalina / Granta станут называться Lada Granta.

В то же время в техническом плане изменений не ожидается. Granta будет оснащаться бензиновым мотором 1,6 литра мощностью 87, 98 или 106 л.с. Трансмиссии - пятиступенчатая "механика", четырехдиапазонный "автомат" или "робот".

Известно, что Lada Granta - в нескольких кузовах - покажут на Московском международном автосалоне. В целом семейство будет представлено седанами и лифтбеками, а также хэтчбеками, универсалами и кроссовой версией, которые сейчас продаются под названием Kalina.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Lada Granta - самый доступный автомобиль России (можно купить от 399 000 рублей) и один из наиболее востребованных на рынке. Модель уступает только Kia Rio и Lada Vesta.

Кстати, в средине мая АвтоВАЗ назвал цены "внедорожной" Lada Vesta. Седан с повышенным клиренсом оказался на 60 тысяч рублей дороже стандартной версии автомобиля. "РГ" уже опробовала новинку на российских дорогах. В ближайшее время мы опубликуем тест-драйв Lada Vesta Cross.

#Lada