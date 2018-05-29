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Обвинившую Люка Бессона в изнасиловании молодую актрису уличили во лжи

Новость 29.05.2018, 11:15 | Текст: Олег Усков

В крови 27-летней актрисы Сан Ван Рой, обвинившей французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона в том, что он подсыпал ей в чай препараты и далее, воспользовавшись недвижимым состоянием жертвы, изнасиловал, не нашли наркотиков.

О результатах токсикологической экспертизы рассказала Le Figaro.

Фото: Steven Hirsch/Pool via REUTERS
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Напомним, Ван Рой подала в суд на 59-летнего Бессона 19 мая. По словам актрисы, она имела с режиссером на протяжении нескольких лет интрижку, но в тот раз свидание в отеле "Бристоль" пошло не по сценарию - Бессон взял ее силой, против воли девушки.

Адвокат режиссера Тьерри Марембер заявил, что все сказанное актрисой - выдумки и его клиент "свалился со стула", когда про это услыхал.

Кроме того, Бессон отрицает, что они с Ван Рой были любовниками. Хотя, да: немного знакомы - актриса снималась у него в эпизодических ролях.

Люк Бессон родился в 1959 году в Париже. Известен по фильмам "Голубая бездна", "Ее звали Никита", "Пятый элемент", "Подземка", "Валериан и город тысячи планет".

Был женат на актрисах Анн Парийо (Никита), Майвенн Ле Беско (Дива Плавалагуна в "Пятом элементе"), Милле Йовович. В настоящее время состоит в браке с продюсером Виржинией Силлой. У пары две дочери и сын.

@elisabuj miss you ! #film #actress #banana #blonde #girl #love #follow #me

Публикация от Sand Van Roy (@sandvanroy)

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