Обвинившую Люка Бессона в изнасиловании молодую актрису уличили во лжи

В крови 27-летней актрисы Сан Ван Рой, обвинившей французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона в том, что он подсыпал ей в чай препараты и далее, воспользовавшись недвижимым состоянием жертвы, изнасиловал, не нашли наркотиков.

О результатах токсикологической экспертизы рассказала Le Figaro.

Напомним, Ван Рой подала в суд на 59-летнего Бессона 19 мая. По словам актрисы, она имела с режиссером на протяжении нескольких лет интрижку, но в тот раз свидание в отеле "Бристоль" пошло не по сценарию - Бессон взял ее силой, против воли девушки.

Адвокат режиссера Тьерри Марембер заявил, что все сказанное актрисой - выдумки и его клиент "свалился со стула", когда про это услыхал.

Кроме того, Бессон отрицает, что они с Ван Рой были любовниками. Хотя, да: немного знакомы - актриса снималась у него в эпизодических ролях.

Люк Бессон родился в 1959 году в Париже. Известен по фильмам "Голубая бездна", "Ее звали Никита", "Пятый элемент", "Подземка", "Валериан и город тысячи планет".

Был женат на актрисах Анн Парийо (Никита), Майвенн Ле Беско (Дива Плавалагуна в "Пятом элементе"), Милле Йовович. В настоящее время состоит в браке с продюсером Виржинией Силлой. У пары две дочери и сын.