Спектакли из Беларуси показали в Брянске

На международном фестивале "Славянские театральные встречи", который проходит в эти дни в Брянске, представили спектакли заслуженные коллективы Республики Беларусь - Гродненский и Гомельский областные театры драмы.

- С Брянским театром драмы мы дружим давно. К слову, в прошлом году принимали его у нас на гастролях, а мы привозили к ним на фестиваль спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" Островского, получили хорошие оценки зрителей и жюри. И рассказали про нашего Брэдбери, - поделился с "РГ" главный режиссер Гродненского драматического театра Геннадий Мушперт, постановщик спектакля "451 по Фаренгейту". В основе - пьеса Адольфа Шапиро, написанная по мотивам известной повести Брэдбери.

Почему вы взялись за фантастику?



Геннадий Мушперт: С Шапиро мы работали вместе в Риге. Я уже ставил его пьесы, и мне понравилась "451 по Фаренгейту". После того как Адольф Яковлевич поставил ее в Московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина, прошло время, и я получил разрешение на постановку в нашем театре.

Это социальная фантастика, повесть-предупреждение о том, что нас ожидает. Что сегодня творится с книгами, телевидением? Книги уходят из нашей жизни, а телевидение занимает все больше времени, становится чем-то грозным. Брэдбери, написавший книгу после второй мировой войны, конечно, помнил времена, когда в нацистской Германии демонстративно жгли книги во дворах библиотек и студенческих городках, а общественность не реагировала на это варварство. И телевидение тогда уже появилось в Америке, и писатель увидел в нем фантастическую опасность.

Как зрители приняли вашу постановку?



Геннадий Мушперт: Этот спектакль всегда собирает полный зал. Что является абсолютным рекордом в небольшом городе (если это не комедия). Почему так происходит - всегда загадка. Наверное, мы попали в какие-то зрительские ожидания, нервные сплетения. Играем "451 по Фаренгейту" и для взрослых, и для подростков, в разное время. Что важно - когда в зале школьники, стоит гробовая тишина, смотрят с интересом.

Со зрителем у нас все в порядке. А вот на международном фестивале в Бресте мы получили отрицательную оценку жюри. Недавно были на фестивале в Смоленске, там спектакль приняли замечательно и критики. Нам интересно: где случайность, а где закономерность, как воспримут нашу постановку в Брянске.

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Гомельский театр драмы привез на фестиваль спектакль "Дракон" по мотивам пьесы Евгения Шварца. Поставил его молодой режиссер Олег Молитвин (Санкт-Петербург).

- Мы не пропустили ни одного фестиваля, - обратилась к зрителям директор театра Оксана Руденок. - Сегодня представим вам нашу новую постановку. Играем в День славянской письменности и культуры. Надеемся, что порадуем вас.

- В Брянске мы чувствуем себя как дома, - рассказал "РГ" худрук театра (он же -исполнитель роли Дракона) Сергей Лагутенко. - Я хорошо помню, как в 1989 году начинался фестиваль. Мне было тогда 20 лет, студент, в массовке бегал - выходил на сцену с подносом. Дальше - уже роли играл, дорос и до руководителя театра. Фестиваль "Славянские театральные встречи" существует не одно десятилетие, проводится в Брянске, Гомеле и Чернигове. Это фестиваль дружбы. Если к нам в Беларусь или в Чернигов не приехал Брянский театр - это уже не праздник.

Почему мы решили показать на фестивале именно "Дракона"? Там занята молодежь, а это будущее театра. Свежая кровь. Они должны услышать и замечания от критиков, и похвалу, им дальше жить, развивать театр. Им надо помогать, чтобы они во взрослой жизни были добрыми людьми и так же помогали молодым актерам.

Молодо, свежо, с задором. Пусть не всегда хватает мастерства, но есть искренняя вера в то, что мы хотим рассказать и пусть даже максималистски доказать. Это большой экзамен для ребят.

Справка "РГ"



Фестиваль "Славянские театральные встречи" родился в 1989 году по инициативе Брянского театра драмы имени А.К. Толстого, назывался "Театральный фестиваль союзных республик". Идею ежегодных встреч театральных коллективов приграничных областей тогда подхватили театры Гомеля и Чернигова. Девиз форума "Три страны - один народ!" звучит сегодня особенно остро и актуально. Участвуют в нем театры из России, Беларуси, Украины. Но в последние годы украинские коллективы не приезжают в Брянск, а российские театры - в Чернигов.



Нынче брянские зрители впервые увидели Луганский академический театр кукол, основанный в 1939 году, представляющий самопровозглашенную Луганскую народную республику.



У фестиваля есть гимн. Участники поют: "Мы - друзья, мы - друзи, мы - сябры. Мы - одна актерская семья". Россияне и белорусы поднимают в эти дни за столом бокалы с тостами: "За славянское единство!" и "Чтобы друзи к нам вернулись!".