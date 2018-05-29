Михалков, Хабенский и Дапкунайте приедут на "Горький fest 2018"

Второй кинофестиваль "Горький fest", который пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля, по количеству представленных работ превзойдет предыдущий в три раза. Гостями, как ожидается, станут Никита и Анна Михалковы, Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте и Юрий Башмет.

Об этом в ходе встречи с мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым рассказал актер и президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков, сообщили в администрации города. В конкурсную программу, по предварительным данным, войдут более 200 картин российских режиссеров. Зрителей ожидают показы полнометражных и короткометражных фильмов, мастер-классы, творческие встречи.

- Мы волнуемся как в первый раз. Будет много интересных гостей, много мероприятий. Я думаю, что фестиваль превратится в фестиваль творчества. Это будет и музыка, и обязательно театр, не только кино. И, надеюсь, со временем он станет международным, - отметил Михаил Пореченков. - Мы берем неделю, чтобы все гости фестиваля и жители города посетили эти мероприятия.

Напомним, "Горький fest" - это конкурс современного российского кино, первый фестиваль прошел в Нижнем Новгороде с 19 по 22 июля. Его лауреатами, в частности, стали режиссеры Юсуп Разыков (за фильм "Турецкое седло"), Александр Велединский (приз "За вклад в современный кинематограф") и Кира Коваленко (за фильм "Софичка").