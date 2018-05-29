В Армянск перебросят воду Тайганского водохранилища

До конца 2018 года начнется переброска воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе на север Крыма. Об этом на совещании с работниками предприятия "Титан" в Армянске заявил глава РК Сергей Аксенов. Реализация этого проекта поможет обеспечить водой и население, и химзаводы.

- План переброски утвержден министерством экономического развития, - рассказал Аксенов заводчанам. - До конца года дополнительные поставки воды будут обеспечены.

По словам Аксенова, этот проект в том числе улучшить качество воды в водопроводных сетях. Сейчас жители Армянска сетуют на низкое качество питьевой воды и ее высокую минерализацию.

Стоит отметить, что города на востоке Крыма - Феодосия, Судак, Ленинский район и Керчь - еще с 2014 года получают воду из Белогорского и Тайганского водохранилищ, из-за чего их уровень сильно понизился. Проект переброски воды на север из этих двух водохранилищ обойдется ориентировочно в 4 миллиарда рублей, которые будут потрачены на строительство 35-километрового водовода, двух плотин, новой насосной станции и реконструкцию гидротехнических сооружений Северо-крымского канала. Когда начнется переброска воды на север, восточные города полуострова начнут получать влагу из Новогригорьевского и Нежинского подземных водозаборов, для чего сейчас тоже строится водовод.

Напомним, север полуострова начал испытывать серьезные проблемы с водообеспечением после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала весной 2014 года. Аграриям пришлось полностью отказаться от выращивания риса и перейти к возделыванию засухоустойчивых культур. Но активное бурение скважин в Джанкойском, Красноперекопском районах и Армянске привело к засолению воды. В январе 2018 года Сергей Аксенов поручил правительству РК и главам администраций северных районов разработать комплекс мер для очистки питьевой воды, подаваемой населению. В качестве одной из мер решения проблемы остается строительство станций доочистки воды.

