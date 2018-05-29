Сергей Шнуров посвятил разводу с женой Матильдой песню без мата

Российский музыкант и актер (так далее) Сергей Шнуров, на прошлой неделе объявивший о разводе со своей третьей женой, Еленой (Матильдой) Мозговой, продолжает переваривать данное событие в творческом ключе.
Ранее Шнуров посвятил произошедшему нецензурные страдания квазиесенинского типа.
Сейчас - новая глава: в Instagram музыканта доступен текст новой песни - "Думаю". Там же есть ссылка, пройдя по которой произведение, можно послушать.
Отметим: решен трек в традиционном для группировки "Ленинград" ключе плясового угара. При этом Сергей дуалистично сравнивает себя и с Пьеро, и с Арлекином, а все происходящее, соответственно, сравнил с цирком.
Подписчики комментируют страдания героя по-разному.
Шнуров и Мозговая были вместе восемь лет. Общих детей у пары нет.
Один из друзей музыканта, шоумен Стас Барецкий, не стал исключать варианта, что причина развала семьи могла стать измена "дикого мужчины" Сергея.
Ленинград / Думаю. Ссылка в профиле. Наш цирк уехал на гастроли, Я в нем Пьеро и Арлекин, Такие выпали мне роли. Забавно вышло, ты прикинь. А люди кричат, Слезы текут ручьями, Из глаз девчат, Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою. Вот мы приехали на площадь, По-моему, да, в Череповце. Мне Арлекином как-то проще,- Побольше грима на лице. И странно так, что с моей рожей, В последнем акте я Пьеро. Мы с ним ни капли не похожи, Как фальшь паршивых каверов. А люди кричат, Слезы текут ручьями, Из глаз девчат, Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою.