Сергей Шнуров посвятил разводу с женой Матильдой песню без мата

Российский музыкант и актер (так далее) Сергей Шнуров, на прошлой неделе объявивший о разводе со своей третьей женой, Еленой (Матильдой) Мозговой, продолжает переваривать данное событие в творческом ключе.

Ранее Шнуров посвятил произошедшему нецензурные страдания квазиесенинского типа.

Сейчас - новая глава: в Instagram музыканта доступен текст новой песни - "Думаю". Там же есть ссылка, пройдя по которой произведение, можно послушать.

Отметим: решен трек в традиционном для группировки "Ленинград" ключе плясового угара. При этом Сергей дуалистично сравнивает себя и с Пьеро, и с Арлекином, а все происходящее, соответственно, сравнил с цирком.

Подписчики комментируют страдания героя по-разному.

Шнуров и Мозговая были вместе восемь лет. Общих детей у пары нет.

Один из друзей музыканта, шоумен Стас Барецкий, не стал исключать варианта, что причина развала семьи могла стать измена "дикого мужчины" Сергея.