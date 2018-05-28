Как Сергей Шнуров творчески прокомментировал свой развод

45-летний российский музыкант, актер и шоумен Сергей Шнуров, объявивший через социальные сети о разводе со своей третьей женой, Еленой (Матильдой) Мозговой, не изменил своей традиции комментировать все более-менее значимые события углубленно.

И если Юрий Эдуардович Лоза, другой видный аналитик, предпочитает прозаические формы, то Шнуров склонен к рифмованию.

Вот и на этот раз Сергей Владимирович опубликовал в своем Instagram нецензурного стихотворение, без указания имен, но, как несложно догадаться, посвященное бывшей супруге. Следующего содержания:

Пускай сейчас мне больно очень.



Я ранен, может и убит.



И кровь сочится между строчек.



Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?



Я рад тому, что ярко, сочно.



Ошибки нет, я не учту.



Мне есть что вспомнить этой ночью.



Я [утратил] свою мечту.



Виновен? Или не виновен?



Хотел... [обмануть] судьбу?



Любой баран местами овен.



Нет. Я судьбу не [обману].



Я есть - кто есть.



И хоть ты тресни,



Одень, помой и причеши,



Придётся отвечать за песни,



За пляски и раздрай души.



Не сомневайтесь, я отвечу.



То холодно, то горячо.



Вот ночь прошла, и сразу вечер.



Мне жизнь выкатывает счёт.

В комментариях подписчики хвалят стихотворение, советуют "братану" "держаться" и бороться за свое счастье, высказывают иные слова поддержки.

Напомним. Шнуров и Мозговая были в браке восемь лет. Общих детей у пары нет.

Ранее Матильда так же подтвердила, что разводится.

Ранее друг музыканта, шоумен Стас Барецкий не стал полностью исключать версии, что причиной расставания пары могла стать измена Сергея жене.