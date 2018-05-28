Как Сергей Шнуров творчески прокомментировал свой развод

45-летний российский музыкант, актер и шоумен Сергей Шнуров, объявивший через социальные сети о разводе со своей третьей женой, Еленой (Матильдой) Мозговой, не изменил своей традиции комментировать все более-менее значимые события углубленно.
И если Юрий Эдуардович Лоза, другой видный аналитик, предпочитает прозаические формы, то Шнуров склонен к рифмованию.
Вот и на этот раз Сергей Владимирович опубликовал в своем Instagram нецензурного стихотворение, без указания имен, но, как несложно догадаться, посвященное бывшей супруге. Следующего содержания:
Пускай сейчас мне больно очень.
Я ранен, может и убит.
И кровь сочится между строчек.
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту.
Мне есть что вспомнить этой ночью.
Я [утратил] свою мечту.
Виновен? Или не виновен?
Хотел... [обмануть] судьбу?
Любой баран местами овен.
Нет. Я судьбу не [обману].
Я есть - кто есть.
И хоть ты тресни,
Одень, помой и причеши,
Придётся отвечать за песни,
За пляски и раздрай души.
Не сомневайтесь, я отвечу.
То холодно, то горячо.
Вот ночь прошла, и сразу вечер.
Мне жизнь выкатывает счёт.
В комментариях подписчики хвалят стихотворение, советуют "братану" "держаться" и бороться за свое счастье, высказывают иные слова поддержки.
Напомним. Шнуров и Мозговая были в браке восемь лет. Общих детей у пары нет.
Ранее Матильда так же подтвердила, что разводится.
Ранее друг музыканта, шоумен Стас Барецкий не стал полностью исключать версии, что причиной расставания пары могла стать измена Сергея жене.