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Как Сергей Шнуров творчески прокомментировал свой развод

Новость 28.05.2018, 10:12 | Текст: Олег Усков

45-летний российский музыкант, актер и шоумен Сергей Шнуров, объявивший через социальные сети о разводе со своей третьей женой, Еленой (Матильдой) Мозговой, не изменил своей традиции комментировать все более-менее значимые события углубленно.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Бывшая солистка "Ленинграда" посочувствовала разводящемуся Шнурову

И если Юрий Эдуардович Лоза, другой видный аналитик, предпочитает прозаические формы, то Шнуров склонен к рифмованию.

Вот и на этот раз Сергей Владимирович опубликовал в своем Instagram нецензурного стихотворение, без указания имен, но, как несложно догадаться, посвященное бывшей супруге. Следующего содержания:

Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может и убит.

И кровь сочится между строчек.

Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?

Я рад тому, что ярко, сочно.

Ошибки нет, я не учту.

Мне есть что вспомнить этой ночью.

Я [утратил] свою мечту.

Виновен? Или не виновен?

Хотел... [обмануть] судьбу?

Любой баран местами овен.

Нет. Я судьбу не [обману].

Я есть - кто есть.

И хоть ты тресни,

Одень, помой и причеши,

Придётся отвечать за песни,

За пляски и раздрай души.

Не сомневайтесь, я отвечу.

То холодно, то горячо.

Вот ночь прошла, и сразу вечер.

Мне жизнь выкатывает счёт.

В комментариях подписчики хвалят стихотворение, советуют "братану" "держаться" и бороться за свое счастье, высказывают иные слова поддержки.

Напомним. Шнуров и Мозговая были в браке восемь лет. Общих детей у пары нет.

Ранее Матильда так же подтвердила, что разводится.

Ранее друг музыканта, шоумен Стас Барецкий не стал полностью исключать версии, что причиной расставания пары могла стать измена Сергея жене.

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