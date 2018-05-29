СМИ назвали условия дефолта на Украине

Украина стоит на пороге дефолта из-за низкого темпа реформ и огромной задолженности. К такому выводу пришло украинское издание "Апостоф", проанализировавшее экономическую ситуацию в стране.

Вероятными причинами грозящих Украине макроэкономического и валютного кризисов журналисты назвали "вялый, на уровне 2% экономический рост, неудовлетворительный темп проведения реформ и непомерные долги".

"Спусковым крючком" для дефолта может стать именно внешняя задолженность, по которой на 2019 год приходятся наиболее крупные выплаты. В публикации отмечается, что Киев отвергает любые разговоры о дефолте, хотя признает необходимость ускорения структурных реформ.

Опрошенные изданием специалисты предрекают, что дефолт может спровоцировать политический кризис накануне президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Одним из наиболее серьезных последствий кризиса стал бы обвал национальной валюты, сопровождающийся инфляцией, падением экономики, сокращением рабочих мест и оттоком креативного класса за рубеж.

По мнению экспертов, Украине будет крайне сложно расплатиться с долгами без внешней финансовой поддержки, прежде всего со стороны МВФ. Специалисты считают, что Киев примет даже самые жесткие условия фонда, чтобы предотвратить дефолт.