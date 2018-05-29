Венесуэла осудила сделанные Евросоюзом выводы

Венесуэла осудила сделанные Евросоюзом (ЕС) выводы, ставящие под сомнение результаты избирательного процесса в стране.

Как пишет ТАСС, Совет ЕС счел, что голосование в Боливарианской Республике противоречило демократическим стандартам. И власти южноамериканской страны должны провести новые выборы. В противном случае будут введены новые санкции.

"Это результат подчинения ошибочной политике администрации Дональда Трампа", - сделали вывод в МИД Венесуэле. По мнению Каракаса, "ни одна инстанция Евросоюза, а также ни одно из входящих в него государств" не имеют полномочий для того, чтобы "ставить под сомнение" решения, принимаемые венесуэльским народом.

Напомним, на президентских выборах 20 мая победил Николас Мадуро.