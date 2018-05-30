Александр Самедов: Игроки сборной должны быть подчинены одной цели

В Австрии потише

Александр, Нойштифт, где мы сейчас находимся, вызывает восторг. Тишина, покой.



Александр Самедов: Согласен. Красивое место. Условия великолепные, отличные поля. Все, что нужно. Мы здесь второй год подряд готовимся, и все очень хорошо.

При этом многие болельщики спрашивают: зачем ехать в Австрию, когда есть наш Новогорск?



Александр Самедов: Здесь определенная высота, воздух, в котором надо провести некоторое количество времени перед таким турниром. К тому же в Австрии все-таки, наверное, потише, чем в Москве. Можно увезти команду от суеты и спокойно сделать свою работу.

Чем тут еще заниматься, помимо тренировок и восстановления? Книжки читаете, играете во что-то?



Александр Самедов: Тренировки у нас чаще всего утренние. Потом обед, у кого-то сон, кто-то просто отдыхает - смотрит фильмы, читает книги. Восстановление, бани, массажи. Опять же, теорию никто не отменял. На все это уходит время. Кто-то еще после ужина делает какие-то процедуры. И все, так каждый день проходит.

Ну а вы конкретно как свободное время проводите?



Александр Самедов: Посмотрел сериал "Однажды ночью". Его мне Артем Дзюба посоветовал. Хороший сериал, понравилось.

Для вас это далеко не первый сбор перед большим турниром. Есть какие-то нюансы по сравнению с тем, как готовились к ЧМ в Бразилии, к Евро-2016, или к Кубку конфедераций год назад?



Александр Самедов: К Кубку конфедераций мы готовились так же, в те же сроки. Может быть, чуть-чуть изменилась программа. Мы общались с ребятами на эту тему. Физическое состояние на Кубке конфедераций было очень хорошим. Все, с кем я разговаривал, и кто играл на том турнире, с этим согласились. Мы действительно хорошо были готовы. И я себя чувствовал отлично. Если сравнивать с чемпионатом Европы, тот там была немножко другая подготовка. У каждого тренера своя специфика, свое видение.

А если с прошлым с чемпионатом мира сравнивать, к которому при Фабио Капелло готовились?



Александр Самедов: Тогда мы тренировались в Москве, затем прилетели в Бразилию за 10 дней до начала, чтобы акклиматизироваться.

С Дзюбой весело

На прежних сборах больше бега было, или больше тактики?



Александр Самедов: Бег всегда присутствует. Но бег бывает разный. И в прошлом году, и сейчас за нами следят очень пристально в плане медицины, чтобы никто не перегрузился. Если у кого-то датчики зашкаливают и показывают, что организм не справляется, то ему сбавляют нагрузку. То есть с этим все строго. Когда человек перегружен, то повышается риск травмы. И чтобы этого избежать, все фильтруется.

А в плане атмосферы? Команда же меняется, новые люди.



Александр Самедов: Я не хочу рассуждать, было ли хуже или лучше. Скажу так: сейчас мне нравится атмосфера в сборной. В прошлом году она была отличная на Кубке конфедераций. И сейчас тоже очень хорошая. Здесь все работают на сто процентов, выкладываются по максимуму. Хотят добиться результата.

Наверное, Артем Дзюба разбавляет общую картину своими постоянными шутками?



Александр Самедов: Артем Дзюба всегда разбавляет. На самом деле, с ним весело, и хорошо иметь такого человека в команде.

Никто не устает от его нескончаемых приколов?



Александр Самедов: Пока еще только неделя прошла. Может быть, позже (улыбается).

Спартаковцев мало осталось в сборной перед чемпионатом мира. Как-то обсуждали это?



Александр Самедов: Нет. Тренерский штаб так решил.

Вы были удивлены, увидев список приглашенных на сбор?



Александр Самедов: Я не могу удивляться. Самое главное, что я оказался в этом списке. И все, началась работа.

Допустим, того же Дениса Глушакова не взяли…



Александр Самедов: Понятно, что это обсуждаемая тема. Всегда будут довольные, всегда будут недовольные.

В сборной сейчас больше с кем общаетесь? С ровесниками, с одноклубниками?



Александр Самедов: Акинфеев, Смолов, Смольников, Дзюба. За столом с ними сижу.

То, что Сергей Игнашевич вернулся в сборную, как восприняли?



Александр Самедов: Нормально воспринял. Сергею поступило предложение вернуться в сборную. Он согласился.

Два года его не было в команде, человеку под 40. Как он на тренировках смотрится?



Александр Самедов: Он в отличной форме. Уже не раз тренерский штаб говорил, что в паспорт не смотрят. На тренировках все работают одинаково. Кто будет лучше, тот и будет играть.

А вы по себе какие-то изменения ощущаете? Я после 30 сразу почувствовал, что по-другому организм себя ведет. Надо больше времени на сон, восстановление.



Александр Самедов: Да, по-другому. Надо в чем-то себя ограничивать, особенно в плане еды. Больше восстанавливаться, больше внимания уделять своему телу, растяжкам, каким-то процедурам. Без этого никак.

Кто подсказывает, что надо делать? Врачи?



Александр Самедов: Ты сам знаешь свой организм и понимаешь, что тебе нужно. Да и медицинский штаб у нас очень хороший. Всегда подскажет, посоветует, что нужно сделать.

Пока сидим без билетов

У вас, в отличие от многих из этой сборной, есть опыт игры на чемпионате мира. Чего нужно избежать, чтобы выступить лучше, чем в Бразилии?



Александр Самедов: Волнения, давления надо избежать. Нужно, чтобы мы были хорошо готовы, но главное - психология. Если сравнивать с Бразилией, то тогда действительно был тяжелый в психологическом плане турнир. На мне он не очень хорошо сказался. А сейчас я спокойно готовлюсь. Может быть, это и называется опыт. Я знаю, что нас ждет. И мы понимаем ту ответственность, которая ложится на каждого. Сейчас, перед турниром, есть большие ожидания, но такого безумного волнения у меня нет.

То есть вы себя не накручиваете, что это домашний чемпионат, что вся страна будет на вас смотреть?



Александр Самедов: И так каждый понимает, что такое домашний чемпионат мира. Очень много критики перед турниром, люди высказывают какую-то свою негативную точку зрения. Но что поделаешь...

Как правило, громче других критикуют дилетанты, которые вообще в футболе не понимают ничего...



Александр Самедов: Это нормально. Каждый считает, что он разбирается в той или иной сфере лучше. Я не могу это запретить. Люди вправе высказывать свою точку зрения.

Вас такое отношение не задевает?



Александр Самедов: Не то чтобы не задевает. Я стараюсь этого сторониться.

Перед чемпионатом мира знакомые не замучили просьбами достать билеты на футбол?



Александр Самедов: У нас еще нет ни одного билета. А знакомые могут не мучить, потому что я сразу сказал, что это непростая история. Единственное - заказал билеты Андрею Воронину. Он очень хотел привести сына на Бразилию, и я ему достал билеты на матч Бразилия - Сербия. А так - мы готовы купить, но пока вообще без билетов сидим. И в неведении, сколько их будет.

Ваши ощущения от того, что в родной стране пройдет такое событие. Помните 2009 год, когда России дали этот чемпионат?



Александр Самедов: Да, помню конечно. Я тогда еще не играл за сборную. На самом деле я большой счастливчик, что у меня есть такая возможность. Это мой четвертый крупный турнир. Безумно хочется, тем более дома, пройти наконец-то этот непреодолимый групповой этап.

При Капелло сидели на базе

Когда вы мальчишкой в футбол пришли, могли мечтать о том, чего в итоге добились?



Александр Самедов: Вот именно, что мог только в каких-то детских мечтах представлять себе это. Большое счастье для футболиста - сыграть на таком турнире. Когда я из Бразилии вернулся в Москву в 2014-м, то был сильно подавлен и расстроен из-за результата. Но все равно гордился, что мне удалось там сыграть. Это волшебный турнир, который безумно не хотелось покидать.

Что запомнилось от Бразилии, от того чемпионата мира?



Александр Самедов: Запомнился больше сам турнир, когда ты приезжаешь на игру, это ощущение праздника. И ощущение безумного давления. Когда с Алжиром при счете 1:0 у меня был стопроцентный момент, и я не забил. Этот эпизод все время у меня сидит в голове. Но это моя карьера, моя история, о которой я буду всегда помнить.

При этом Капелло ведь вас фактически запер на базе в Иту и никуда не выпускал?



Александр Самедов: Мы действительно были немного изолированы.

И помимо футбола ничего толком не увидели.



Александр Самедов: Абсолютно. Мы сидели на базе, и выезжали только на матчи. Всё.

Есть расхожее мнение, что, может быть, это немножко и помешало. Эти строгие порядки.



Александр Самедов: Может быть. Но, с другой стороны, все зависело от каких-то секунд. Забей я, не пропусти мы тот гол с Алжиром, и все могло быть по-другому. Всё должно было быть по-другому. Но получилось, как получилось.

То же самое на Кубке конфедераций в решающей игре с Мексикой. Одну контратаку пропустили, Акинфеев ошибся на выходе, и все. Хотя, в общем-то, играли здорово…



Александр Самедов: Мы играли хорошо. Но футбол состоит из ошибок. Было жалко. Такое послевкусие после этого турнира - должны были быть в полуфинале. Две сборные нам очень сильные попались, чуть-чуть не хватило. Хотя с каждой игрой смотрелись лучше и лучше, и готовы были хорошо.

Какой опыт дал прошлогодний турнир, чтобы сейчас, отталкиваясь от него сделать шаг вперед?



Александр Самедов: Это был большой, интересный турнир, который я ждал с нетерпением. Очень хотел на нем сыграть, выйти из группы. Мы были хорошо готовы, у этой команды действительно был позитивный настрой. А после турнира не было обреченности. Была команда единомышленников, которая очень хотела выйти в полуфинал.

Сейчас между собой вы как-то говорите о целях на чемпионат мира: выйти из группы, еще что-то...



Александр Самедов: Говорим.

И какие обрисовываете задачи?



Александр Самедов: Никакого смысла нет обсуждать четвертьфинал. Все говорят о том, что мы обязаны и должны выйти из группы. Это задача номер один, и она пока единственная.

Как любит говорить Станислав Саламович, барьерист должен думать о первом барьере, а не о последнем.



Александр Самедов: Так и есть. А сидеть и фантазировать можно за чашечкой кофе (смотрит на чашку кофе в руках).

Бразильцы - фавориты

Весной у сборной было два товарищеских матча с топовыми командами. Проиграли 0:3 Бразилии и 1:3 Франции. Насколько они были полезны и что вам дали?



Александр Самедов: Очень полезны. Ключевое слово - мы играли с топовыми сборными. Проверили свой уровень. Футбол состоит из ошибок, и на таком уровне тебя за них сразу накажут. Тем более такие команды, фавориты чемпионата мира. Но мы пересмотрели видео этих матчей и пришли к выводу, что можно играть. Хотя понятно, что нам надо очень много работать, чтобы больше не совершать этих ошибок.

Вас кто-то отдельно потряс своим мастерством?



Александр Самедов: Не то чтобы потряс. Но после игры с бразильцами я сказал, что они для меня очевидные фавориты чемпионата наравне с немцами. Многие мне говорили, что у них еще Неймар не играл. Я им ответил: слушайте, без Неймара, может быть, эта команда даже сильнее смотрится. Понятно, что он мега-звезда. Но именно как команда… Мы потом разбирали, как они действуют при потере мяча, как идут в прессинг, передвигаются на футбольном поле - это не те бразильцы, которые были на прошлом чемпионате мира, авантюрные. Помимо наличия безумных исполнителей, технической оснащенности, у них еще появилась такая европейская дисциплинированность. Поэтому я их назвал фаворитами.

За три недели подготовки реально себя перестроить, чтобы хотя бы приблизиться к такому уровню?



Александр Самедов: Сто процентов. Понятно, что у тебя уже есть какая-то готовность. Плюс эта работа на сборе, твоя мотивация, психологическое состояние. Ты просто по-другому включаешься в работу, по сравнению с клубом. Там одна мотивация, а здесь просто другой уровень. Сборная - это совсем другое.

У Египта есть Салах, который провел роскошный сезон. Абстрагируясь от его недавней травмы, которая вроде не так критична - как его останавливать? Что с ним можно сделать?



Александр Самедов: Ничего. Выйти и сыграть. Если вернуться к "Ливерпулю", то мы со "Спартаком" проиграли 0:7, не смогли его сдержать. Не буду сейчас разбираться, почему. Но в Москве нам это удалось сделать, и дома мы сыграли 1:1. Все зависит от плана на игру. Если ты сыграешь правильно, то можно сдержать абсолютно любого футболиста.

Знаю, что вам уже показывали соперников. Первые впечатления?



Александр Самедов: По тому, что я увидел - все команды хорошие. Саудовская Аравия техничная. Невысокие футболисты, которые любят играть с мячом. Египет - более мощная команда, там 3-4 человека из английской премьер лиги. А Уругвай - это Уругвай. Топ-уровень. Наверное, одна из лучших латиноамериканских команд, наравне с Бразилией, Аргентиной. Похожа отчасти на чилийцев, с которыми мы играли в прошлом году.

Просто существует мнение, что Саудовская Аравия - вообще не соперник, и победа в кармане у нас...



Александр Самедов: Это мнение дилетантов. Люди могут считать все, что угодно. Но самое главное, что нам за три недели до турнира показали соперников. И у нас теперь есть представление, понимание, что это не тот случай.

Подчиняться одной цели

Станислав Черчесов, говорят, дает больше тактики по сравнению с прошлым годом…



Александр Самедов: Представления больше. Готовимся к конкретным соперникам. Сейчас мы увидели абсолютно все команды. С первого дня начали заниматься тактическими упражнениями, перестраиваться в схемы.

Насколько я понял, сборная готовится играть и в четыре защитника, и в три центральных, чтобы перестроиться в зависимости от соперника...



Александр Самедов: Всегда должен быть план А и план Б.

На вас, как на человеке, который закрывает правую бровку, как-то влияет эта расстановка?



Александр Самедов: Мне комфортно и там, и там. Я на многих позициях играл в клубе, и при любой тактике себя чувствую нормально. Есть какие-то тонкости, которые мне объясняют. Но самое главное - твой функционал. Я сказал себе, что эти три недели отработаю по-максимуму, чтобы чувствовать себя функционально идеально.

С "русским бразильцем" Марио Фернандесом какие у вас отношения?



Александр Самедов: Хорошие отношения. Приятный парень, отличный футболист.

Он говорит по-русски? Или только понимает?



Александр Самедов: Какие-то слова понимает. Он скромный парень. Конечно, не все понимает, и ему тяжеловато в этом плане. Но ему помогают переводчики, все объясняют.

У вас нет внутренней конкуренции? Все-таки на одном фланге играете, и при определенных раскладах кто-то из вас может в запасе оказаться.



Александр Самедов: Это тренерский штаб решит. Но если исходить из того, что мы играем в четыре защитника, то мы не конкуренты. В любом случае на этом турнире все должны подчиняться одной цели. Каждый должен понимать, что результат - это самое важное. Каждый должен переживать за результат, а амбиции должны быть направлены в нужное русло. Все хотят играть, но какие-то обиды - это не тот случай. Обижаться вообще неправильно. А конкуренция - это хорошо.

"Спартак" во многом чемпионом стал в прошлом сезоне как раз потому, что люди, даже которые на замене сидели, были друг за друга. Тренерский штаб сборной старается примерно то же самое создать?



Александр Самедов: Я никогда не буду сравнивать сборную и клуб. Это абсолютно разные истории.

К чемпионату мира в России построили кучу стадионов. Как вам все эти изменения? По 40 тысяч человек приходят на матчи ФНЛ.



Александр Самедов: Это здорово, круто. Хочется верить, что это даст толчок. Если сравнивать с Бразилией, там все было довольно-таки просто. У нас гораздо шикарнее стадионы. Это должен быть грандиозный чемпионат мира, и он должен действительно запомниться. Главное, чтобы мы соответствовали ему. И мы это понимаем.

У вас есть личные симпатии к какой-то сборной, помимо собственной?



Александр Самедов: Были раньше, когда был маленький. А сейчас какие пристрастия могут быть? Я болел за "Милан", но сейчас меньше за этим слежу. Когда ты участвуешь в этом турнире, то сосредоточен только на себе. И хочется самому куда-то пробиться.