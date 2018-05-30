МИД назвал "пугающей рутиной" преступления против журналистов на Украине

Безнаказанность преступлений против журналистов на Украине носит тотальный характер и превратилась в пугающую рутину. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

"Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко стало очередной трагической иллюстрацией сложившейся на Украине ужасающей ситуации с физической безопасностью представителей СМИ. Безнаказанность преступлений против журналистов носит тотальный характер, превратившись в пугающую рутину", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в расследовании убийств журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других.

"Вместе с тем, представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию. По данным Национального союза журналистов Украины, с января по март текущего года в стране было совершено 21 нападение на журналистов, а за 2017 год было зафиксировано 85 случаев избиения. И все это происходит с фактической подачи официального Киева, который давно встал на путь репрессий в отношении СМИ и подавления инакомыслия", - подчеркивается в документе.

Российские дипломаты призвали ОБСЕ, ЮНЕСКО, профильных спецдокладчиков СПЧ ООН, профессиональные объединения журналистов и все международное правозащитное сообщество активизировать усилия по принуждению Киева к принятию действенных мер по обеспечению физической безопасности журналистов, защите их прав, а также к соблюдению международно-правовых обязательств Украины в сфере свободы выражения мнений.

Напомним, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве накануне вечером на пороге квартиры, он скончался по дороге в больницу. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского гражданина. Бабченко ранее сотрудничал с "Московским комсомольцем", ТВЦ (передача "Постскриптум") и Первым каналом ("Армейский магазин").