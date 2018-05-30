СК России готов помочь Украине в расследовании убийства Бабченко

По ее словам, запрос будет отправлен в компетентные органы Украины. Представитель ведомства отметила, что Следственный комитет готов оказать содействие украинским коллегам в раскрытии и объективном расследовании дела об убийстве Аркадия Бабченко.

В частности, российские следователи установят круг общения убитого и проведут в России другие необходимые следственные действия.

Светлана Петренко напомнила, что по российскому законодательству СК имеет полномочия расследовать преступления в отношении российских граждан, даже если они совершены иностранными гражданами на территории другого государства.

В то же время в СК России напомнили, что украинские правоохранительные органы до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, совершенных на территории Украины, в частности, журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Напомним, известный российский журналист был застрелен возле своей квартиры в Днепровском районе Киева вечером 29 мая. В 2017 году журналист, работавший в России в таких изданиях, как "Новая газета" и "Московский комсомолец", переехал в столицу Украины на постоянное место жительства. В Киеве он устроился на работу ведущим телеканала ATR.

Начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что основная версия убийства - профессиональная деятельность Бабченко.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство". Следственный комитет России проводит свое расследование этого же преступления.