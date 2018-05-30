Небензя: Украина может обвинить в убийстве Бабченко Россию

На Украине в убийстве журналистов всегда обвиняют Россию, возможно, с гибелью Аркадия Бабченко произойдет то же самое. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, СМИ, которые "позволяют себе собственное мнение, даже не пророссийские, не враждебные, а просто оппозиционные" Киев зачищает и закрывает. "Под каким предлогом? Правильно, они агенты Кремля", - сказал российский дипломат в рамках Совета Безопасности ООН.

"Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются, - отметил Небензя. - Только что, сегодня, в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это не раз уже происходило до этого".

Российский писатель и журналист Аркадий Бабченко погиб во вторник в Киеве. Журналисту несколько раз выстрелили в спину, он скончался в скорой по дороге в больницу. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.