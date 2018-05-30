Пять умных колонок, которые обошла Яндекс.Станция

На рынке присутствует множество гаджетов, которые могут составить конкуренцию изделию "Яндекса", но есть нюансы. Во-первых, не все они официально продаются в России. Во-вторых, даже если и продаются, то могут не понимать русский язык.

Apple HomePod

"Эппл" представила свою умную колонку в прошлом году - лаконичный дизайн в стиле минимализма. Внутри 15-сантиметрового устройства семь динамиков, сабвуфер, шесть микрофонов и процессор А8 для управления "мозгами". Кроме того, "ХоумПод" поддерживает работу с голосовым помощником Siri. Основная задача колонки - воспроизводить музыку из сервиса Apple Music. В России официально не продается, стоимость за рубежом - от 350 долларов. Что касается поддержки русского языка, то оценить ее уровень можно "пообщавшись" с Siri в "айфоне".

Google Home

Колонка от "Гугл" была презентована в 2016 году. Компания не спроста назвала устройство Home - колонка должна стать не просто аксессуаром для воспроизведения музыки, но и центром управления умного дома. Выпускается в нескольких версиях и форм-факторах, от чего зависит как звучание, так и цена - самая доступная Home Mini обойдется в 49 долларов, а Home Max - в 399 (за два низкочастотных и два высокочастотных динамика и дополнительные микрофоны). "Окей, Гугл" - с этой команды можно начинать общение с гаджетом, а затем просить его практически о чем угодно (поддерживается множество сервисов из "интернета вещей"). C русским у Google Assistant должно быть все в порядке, правда, колонка в России официально не продается.

Amazon Echo

Свою умную колонку с собственным ассистентом по имени Alexa компания Джеффа Безоса представила в 2015 году - это произошло даже раньше Google. Оригинальная версия выглядела как небольшой столбик высотой 24 см, в котором спрятаны динами и 7 высокочувствительных микрофонов, процессор от Texas Instruments, 4 Гб флэш-памяти и 256 Мб оперативки. "Алекса" позволяет использовать колонку не только для воспроизведения музыки (в том числе из сервисов Apple, Google, Spotify и Audible), но управлять девайсами IoT - поддерживается множество устройств и сервисов. Русский язык Alexa не понимает, но и в России колонка не продается. Стоимость на Западе зависит от модели - в настоящее время есть оригинальное "Эхо", а также Amazon Tap, Echo Dot и Show (с экраном). Стоимость от 180 долларов.

Xiaomi Mi AI Speaker

Китайский гигант не отстает от своих западных конкурентов - в арсенале Xiaomi очень много устройств IoT. Колонка Mi AI Speaker была презентована в 2017 году. Внутри колонки четырехядерный процессор, 3 динамика и 6 микрофонов. Дизайн гаджета не уступает по лаконичности детищу Джони Айва - небольшой параллелепипед со скругленными углами. Девайс поддерживает голосовое управление, но только на китайском языке. А стоит всего 44 доллара, при этом устройство можно купить в России (в официальном онлайн-магазине - 5990 рублей).

Microsoft Invoke

Компания, основанная Биллом Гейтсом, тоже старается быть в тренде и выпускает собственные гаджеты (вспомним хотя бы планшеты Surface). Колонка Invoke была разработана совместно с Harman Kardon, со звуком тут все отлично: 13 динамиков и 3 вуфера. В устройство Microsoft встроен собственный помощник Cortana (понимает по-русски). А в дизайне можно увидеть черты Echo, HomePod и Home. Но вот по функционалу Invoke уступает конкурентам - пока только музыка (поддерживаются примерно те же, что и у колонки Amazon), поддержка Office и Skype, а также простые запросы в поисковике Bing. Стоимость - 199 долларов, в России не продается.

На рынке присутствуют и другие умные колонки, например, JBL серии Link с голосовым помощником от Google или Sonos One с "Алексой". Но все они уступают Яндекс.Станции в одном - доступности в России и понимании русского языка.