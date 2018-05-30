Пушков прокомментировал убийство журналиста в Киеве

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал убийство на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко. По словам сенатора, уже начались попытки связать это преступление с оппозиционностью погибшего Кремлю.

"Очень похоже на новую кровавую провокацию. Ищите, кому выгодно", - написал парламентарий на своей странице в Twitter.

В Киеве во вторник вечером в Бабченко несколько раз выстрелили в спину. Это произошло на лестничной площадке, журналист возвращался домой из магазина. Полиция Украины расследует дело об умышленном убийстве. Одна из рассматриваемых версий - действия российских спецслужб.

По факту убийства россиянина СК РФ возбудил уголовное дело. МИД потребовал от Киева приложить все усилия к оперативному расследованию.