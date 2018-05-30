В Костроме появился железный ювелир

Скульптуру ювелира-кустаря, держащего в руках новое кольцо, установили в центре Костромы напротив музея ювелирного искусства.

Новая статуя появилась на оживленной туристической тропе рядом с памятником Юрию Долгорукому. Как рассказал "РГ" директор музея ювелирного искусства Денис Иванцов, установку скульптуры кустаря решили приурочить ко Дню ювелира, который традиционно отмечают в июне, и к пятилетию костромского музея.

- Скульптуру ювелира решили отлить во славу бренда "Кострома - ювелирная столица России". Мы надеемся, что ее появление позволит привлечь в наш город еще больше туристов. Люди воспринимают новую скульптуру очень хорошо! Многие фотографируются, а кто-то даже пытается примерить кольцо, которое держит в руках мастер, - рассказал Денис Иванцов.

Ювелир, сидящий за рабочим верстаком, изображен в натуральную величину. На столе перед ним разложены инструменты. По словам организаторов, кольцо в руках кустаря - не золотое, но натерто до блеска. Туристы подходят, гладят необычный экспонат и даже загадывают желания.

- Кто-то мечтает о богатстве, кто-то хочет найти "вторую половинку". Предвидя это, размер кольца мы сделали таким, что примерить его и, возможно, найти свое счастье, сможет человек с любым размером руки, - пояснили в музее.

Изготовлением статуи занималась творческая мастерская Ивана Вдовичева. При ее создании была использована новая технология сбора медных пластин при помощи гальванопластики, которая до этого еще не применялась при изготовлении памятников в Костроме.

За последние несколько лет в центре Костромы появилось довольно много новых арт-объектов: скульптура Снегурочки, бронзовый голубь, изваяния животных с копилками, помогающие собирать деньги на содержание бездомных кошек и собак, а также вызвавшая немало споров фигура паука с весьма необычным цветочным горшком.

В музее ювелирного искусства надеются, что новая статуя мастера-ювелира придется по душе костромичам и гостям города.

Справка "РГ":

Костромская область, где выпускается до 50 процентов отечественных золотых и серебряных ювелирных изделий, по праву считается "Ювелирной столицей России". Общий объем производства драгоценностей в регионе за 2016 год составил 38 миллиардов рублей. В сфере обработки драгметаллов на территории области занято 1500 предприятий. Кадры для них готовят в опорном Костромском государственном университете и Красносельском училище художественной обработки металлов. Наряду с костромским сыром, льном и черной солью изделия местных ювелиров считаются самыми популярными сувенирами, которые туристы увозят с собой на память о путешествии в Кострому.