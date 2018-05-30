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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Попали в кадры

Владимир Путин назначил врио глав Амурской области и Алтайского края
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
Уже третий день глава государства плотно занимается региональной кадровой политикой. В среду Владимир Путин назначил врио глав Амурской области и Алтайского края и провел с ними отдельные встречи.

В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Александра Козлова президент подписал указ, согласно которому временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором, стал Василий Орлов.

Напомним, что Александр Козлов был назначен ранее министром по развитию Дальнего Востока. Орлов занимал пост министра экономического развития Амурской области, а в 2015 году ушел работать в "Сибур".

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На этом перестановки не завершились: президент принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина. Врио губернатора до выборов стал Виктор Томенко. Он занимал должность исполняющего обязанности первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края. Родился 12 мая 1971 года в Норильске. С 1988-го работал на Норильском горно-металлургическом комбинате, от аппаратчика-гидрометаллурга до директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" - председателя правления этого филиала. С марта 2010 года стал замгубернатора - заместителем председателя правительства Красноярского края. С февраля 2012 года занимал пост первого вице-губернатора - председателя правительства края.

За последние три дня глава государства назначил шесть врио глав регионов

Накануне президент назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова врио главы региона (Дмитрий Кобылкин возглавил минприроды), а мэра Тюмени Александра Моора - врио губернатора Тюменской области вместо возглавившего минстрой Владимира Якушева. В понедельник Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил врио руководителя региона занимавшего пост мэра Якутска Айсена Николаева, еще подписал указ о досрочном прекращении полномочий магаданского губернатора Владимира Печеного. Новым врио главы региона стал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

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