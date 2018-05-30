Легкие пластиковые конструкции посередине дороги появились в Ижевске. В скором времени такие же появятся в Подмосковье, а также на трассе М7 "Волга". Считается, что они позволят в два раза снизить аварийность по причине выезда на встречную полосу.

Экспериментальный проект по разделению встречных потоков презентовали в Ижевске в рамках социальной кампании "Повод для обгона" представители Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Российский союз автостраховщиков и экспертный центр "Движение без опасности". Это конструкция, изготовленная из композитных материалов. Глядя на нее со стороны, даже сложно догадаться, что это пластиковые трубы. Внешне она производит ощущение капитального металлического забора. Понятно, что ни у одного из водителей даже желания не возникнет испытать ее на прочность и попытаться выехать на встречку. Это главная функция данного ограждения.

На самом деле конструкция из композитных материалов не отличается особой прочностью. Если в нее врежется автомобиль, конструкция будет разбита, а автомобиль окажется на встречной полосе. Но это ведь не отбойник. Она конструктивно не предназначена для того, чтобы не допустить выезда автомобиля на встречку. Просто сознательно водитель не будет пробовать выехать на встречку.

Зато у нее есть масса других достоинств. Конструкция очень дешева. Погонный метр этого ограждения вместе с установкой обойдется в две-три тысячи рублей. В то время как тросовое ограждение без установки стоит 3 тысячи. При этом тросовое ограждение устанавливается довольно сложно. Его не везде можно поставить. А если в него врежется автомобиль, то ремонт такой конструкции по стоимости обойдется почти во столько же, сколько тратится при первичной установке.

В этом плане композитная конструкция ремонтируется легко. Просто заменяются поврежденные элементы. Устанавливается она очень легко и не требует лишних дорожных работ. Крепится к полотну анкерными болтами. Да и весит погонный метр такой конструкции всего ничего - около 5 кг. То есть для установки не потребуются ни подъемные краны, ни автопогрузчики.

Есть еще один положительный момент у этого ограждения. Наезд на тросовое заграждение довольно сильно портит машину. А встреча с ним мотоциклиста, как правило, заканчивается смертью водителя двухколесной техники. Композитное ограждение не причинит повреждений ни машине, ни мотоциклисту.

У нас в стране около 50 тысяч километров федеральных дорог и 500 тысяч кило-метров региональных дорог

- Каждое десятое ДТП происходит из-за выезда на встречную полосу, - сообщил корреспонденту "РГ" начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. - Каждый четвертый погибший в аварии (26 процентов) - жертва выезда на встречную полосу. Эти ограждения визуально указывают водителю направление движения, и при них у него точно не возникнет желания выехать на встречную полосу. Мы рассчитываем, что эти ограждения помогут снизить аварийность по причине выезда на встречную полосу в два раза. Точно такой же эффект показали тросовые ограждения. Только они гораздо дороже и требуют определенных условий для их установки.

Чтобы оценить эффективность этого ограждения, потребуется испытать его в различных климатических условиях, в различных регионах. Как поведет себя ограждение в жару и мороз. Как поведет себя световозвращающая пленка. Кроме того, по словам производителя, сейчас пройдут испытания этой разметки на полигоне МАДИ, где ее будут замораживать и нагревать, а также разбивать всеми возможными способами.

- Эксперимент только начался. Через год мы сможем оценить эффективность этих устройств, - отметил Михаил Черников. - При этом мы будем рекомендовать региональным властям устанавливать подобные конструкции на региональных дорогах с целью разделения потоков и снижения аварийности.

Как сообщил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Олег Понарьин, у нас в стране около 50 тысяч км федеральных дорог, 500 тысяч км региональных дорог и более 1,5 миллиона км муниципальных дорог. Принимать решение об установке таких ограждений будут владельцы дорог. Всего по стране насчитывается 3 тысячи мест концентрации ДТП. В половине из них ситуацию могло бы изменить применение такого ограждения. Поставить его хотя бы на участке 500 метров и посмотреть, перестанут ли эти участки быть аварийными.

Эти устройства могут использоваться и как пешеходные ограждения. Что также за довольно умеренную сумму позволит отделить пешеходов от машин и исключить неожиданные выходы людей на проезжую часть.

Кстати, как сообщила "РГ" президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре, за четыре месяца этого года количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8 процента. Всего за это время произошло 4097 таких аварий. Количество погибших в них сократилось на 19,3 процента. Всего в них погиб 1301 человек. Отчасти этого удалось добиться благодаря кампании "Повод для обгона".