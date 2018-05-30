В Москве подвели итоги выставки HeliRussia 2018

11-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia, прошедшая с 24 по 26 мая, стала самой представительной за всю историю проведения мероприятия: в ней приняли участие 246 компаний, а число посетителей, как и в прошлом году, достигло 12 тысяч.

Примечательно, что и иностранные компании, несмотря на непростой внешнеполитический фон, традиционно проявляют к HeliRussia высокий интерес. Свои последние достижения в выставочном центре "Крокус Экспо" продемонстрировали 49 фирм из-за рубежа, представляющие 19 стран. Годом ранее - 50 и 21 соответственно. Особенно стоит отметить развитие российско-французского сотрудничества: объединенный компаний европейской страны был вновь представлен под эгидой Французской ассоциации авиационно-космической промышленности (GIFAS).

Такой интерес к мероприятию понятен, ведь HeliRussia остается крупнейшей не только российской, но и европейской выставкой, демонстрирующей весь спектр продукции и услуг вертолетной индустрии.

Традиционно насыщенной была программа выставки, которая включила в себя 59 мероприятий - круглые столы, конференции, презентации, мастер-классы, церемонии награждения финалистов отраслевых конкурсов.

В этом году деловая программа HeliRussia 2018 была насыщенна как регулярными, так и новыми деловыми мероприятиями. Из числа постоянных проведены конференции по рынку вертолетов, о вертолетном бортовом оборудовании, о санитарной авиации, о взаимодействии с беспилотной авиацией. Новые мероприятия затронули темы вертолетного двигателестроения, сельскохозяйственную авиацию и международное военно-техническое сотрудничество. Организованные конференции и круглые столы получили самые положительные отзывы участников.

Также уже традиционно на выставке работала и выездная редакция "Российской газеты". На стенде издания состоялось несколько круглых столов и интервью, в ходе которых участники HeliRussia смогли более полно раскрыть интересующие их темы, обменяться опытом с коллегами.

К примеру, представители Федерации вертолетного спорта РФ, отмечающего в этом году 60-летие, рассказали о последних успехах наших пилотов на международных соревнованиях, а также о том, как они стараются содействовать развитию и популяризации этого движения за рубежом.

Не менее интересным оказался круглый стол, посвященный проблемам малой авиации. Представители Минтранса РФ и участники этого рынка проявили единодушие в том, что отрасль надо дерегулировать, иначе ее развитие ускорить не получится, а это уже прямые потери для экономики. В выездной редакции "РГ" получила развитие и тема использования сельскохозяйственной авиации. Здесь сложилась довольно парадоксальная ситуация: все понимают, что развивать это направление выгодно, но по факту серьезного продвижения вперед нет. Без поддержки государства здесь не обойтись, констатировали эксперты.

Не менее насыщенной оказалась и экспозиционная часть. На HeliRussia 2018 было продемонстрировано 18 вертолетов, в числе которых первый серийный Ми-171А2, переданный компании "ЮТэйр - Вертолетные услуги", и модернизированный военно-транспортный Ми-171Ш с новой несущей системой и широкой гаммой вооружения и дополнительного оборудования.

В выставочном зале демонстрировались три новинки этого года в легком сегменте: VRT500 от "Вертолетов России", первый в России Bell 505 Jet Ranger X, а также опытный образец вертолета "Касатка 505" от КБ Agan Aircrafts Group.

Также посетители смогли увидеть американские Bell-407GXP и Robinson R66, европейские Airbus Helicopters Bo-105, EC120B, EC130, EC130B4, H125, Leonardo AW109 Grand New и Heli-Sport CH-77 Ranabot, а также отечественные машины: Ми-2 с новым двигателем, новый опытный образец сверхлегкого соосного вертолета "Микрон", модернизированный "Ансат" с новым медицинским модулем.

В экспозиции выставки были представлены и 12 моделей беспилотных летательных аппаратов. Московский авиационный институт показал три модели - "Ворон-700", "Коршун-1" и специальный исследовательский квадрокоптер, "Радар-ММС" продемонстрировал "Бриз", "Геосакан" - модели 201 и 401, Zala Aero Group привезла модели 421-08M, 421-16E, 421-16EM и 421-22.

В сегменте БЛА на выставке прошли две премьеры: был представлен опытный уникальной авиагрузовой платформа SKYF от ОКБ "Авиарешения" и показан дрон-спутник "Сириус" от НПО "Авиационно-космические технологии".

Как всегда, на HeliRussia 2018 была отмечена высокая бизнес-активность. К примеру, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала ряд соглашений на поставку в лизинг вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ и "Ансат" ряду российских авиакомпаний. В общей сложности, холдинг "Вертолеты России" должен в этом году поставить ГТЛК 31 вертолет для последующей передачи в лизинг. В рамках выставки холдинг передал Росгвардии первый вертолет Ка-226Т. Ассоциация Вертолетной Индустрии подписала соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией "Союз авиационного двигателестроения" и с "Объединенной национальной ассоциацией деловой авиации".

HeliRussia 2019 пройдет в Москве 23 по 25 мая.