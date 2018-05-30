Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов назначен Виктор Томенко. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Кремля. Глава государства уже провел с ним встречу.

Томенко занимал должность исполняющего обязанности первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края.

Также Владимир Путин провел рабочую встречу с Василием Орловым и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области.