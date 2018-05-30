Ингушетия создаст интернет-дружины для противодействия терроризму

В Ингушетии создадут интернет-дружины, выявляющие вербовщиков терроризма и блокирующие их пропаганду в глобальной сети. Об этом сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Идея обсуждалась на недавнем заседании регионального Совета безопасности, на котором одной из главных тем стал теракт в соседней Чечне. Один из террористов, как выяснилось, является уроженцем Ингушетии. Как отметил Евкуров, под влияние вербовщиков попадают прежде всего необразованная в религиозном аспекте молодежь, зачастую такие молодые люди одиноки и находятся в состоянии депрессии.

Таких молодых людей в Ингушетии стараются выявлять и вовлекать в общественные движения, в том числе волонтерские, задействовать в различных интересных акциях.

На прошедшем в мае международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге республика заключила соглашение с военно-морской академией имени Н.Г. Кузнецова и университетом физкультуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта, в рамках которых при содействии этих учебных заведений в Ингушетии будут проводить тренинги среди школьников и студентов по военно-патриотическому воспитанию.