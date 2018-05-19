Установлены личности нападавших на церковь в Грозном

В Чечне смогли установить личности бандитов, напавших на церковь Архангела Михаила в центре Грозного.

- Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из посёлка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов, - отметил глава региона Рамзан Кадыров.

Кроме того, один из погибших пока не опознан ни как сотрудник правоохранительных органов, ни как прихожанин церкви. Возможно, это еще один из нападавших.

Глава Чечни лично прибыл на место вместе с сотрудниками Росгвардии и МВД республики. По словам Кадырова, группа быстрого реагирования молниеносно проникла на территорию прихода и уничтожила четверых нападавших бандитов.

Рамзан Кадыров также выразил благодарность всем участникам спецоперации против террористов за спасение жизней людей. Он подчеркнул, что считает их достойными высоких наград. Силовиков, которые охраняли вход в церковь, Кадыров назвал бесстрашными и похвалил за четкую работу. Их семьям будет оказана помощь.

Нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном боевики совершили около трех часов дня 19 мая, когда в храме шла служба. Бандиты намеревались взять в заложники прихожан, однако это им не удалось - люди забаррикадировались внутри церкви. В результате нападения по последним данным погибли двое полицейских и один гражданский.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ст 317 УК РФ. Александр Бастрыкин поручил расследование сотрудникам Главного следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.