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19.05.2018 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Установлены личности нападавших на церковь в Грозном

Текст: Михаил Сухарев

В Чечне смогли установить личности бандитов, напавших на церковь Архангела Михаила в центре Грозного.

- Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из посёлка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов, - отметил глава региона Рамзан Кадыров.

Кроме того, один из погибших пока не опознан ни как сотрудник правоохранительных органов, ни как прихожанин церкви. Возможно, это еще один из нападавших.

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Глава Чечни лично прибыл на место вместе с сотрудниками Росгвардии и МВД республики. По словам Кадырова, группа быстрого реагирования молниеносно проникла на территорию прихода и уничтожила четверых нападавших бандитов.

Рамзан Кадыров также выразил благодарность всем участникам спецоперации против террористов за спасение жизней людей. Он подчеркнул, что считает их достойными высоких наград. Силовиков, которые охраняли вход в церковь, Кадыров назвал бесстрашными и похвалил за четкую работу. Их семьям будет оказана помощь.

Нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном боевики совершили около трех часов дня 19 мая, когда в храме шла служба. Бандиты намеревались взять в заложники прихожан, однако это им не удалось - люди забаррикадировались внутри церкви. В результате нападения по последним данным погибли двое полицейских и один гражданский.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ст 317 УК РФ. Александр Бастрыкин поручил расследование сотрудникам Главного следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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