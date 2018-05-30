Глава Ингушетии назвал имя боевика, напавшего на храм в Грозном

История с нападением на храм в городе Грозном, во время которого были убиты двое полицейских и один прихожанин, получила продолжение. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал имя одного из нападавших. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, субботним утром 19 мая 2018 года, в центре Грозного нападению подвергся храм Архангела Михаила. В церковь проникли четверо боевиков, целью которых был захват заложников. В результате перестрелки все преступники были ликвидированы. Но при нападении погибли охранявшие церковь стражи порядка из Саратовской области - старший сержант Кайрат Рахметов и старший сержант Владимир Горсков. Ценой своей жизни они помешали преступникам осуществить свой коварный план.

Еще двое полицейских были ранены. Жертвой стал и мирный житель, прихожанин храма.

Один из нападавших оказался жителем Малгобекского района Ингушетии. По словам Юнус - Бека Евкурова, боевик является уроженцем Ингушетии. Известно, что парень 2000 года рождения, из приличной интеллигентной семьи. После школы Ахмет Цечоев поступил в медицинский колледж в городе Грозном. И никогда до случившегося не попадал в поле зрения полицейских.

- То, что он сделал вместе остальными тремя боевиками, является преступным актом. Что его побудило вступить в ряды членов незаконного вооруженного формирования, предстоит выяснить правоохранительным органам, - заявил глава Ингушетии.