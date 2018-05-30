МВД установило личности двух телефонных минеров Крымского моста

Правоохранительным органам удалось установить личности двух злоумышленников, которые отправляли ложные сообщения о готовящихся терактах на Крымском мосту. Об этом в своем выступлении на VIII международном форуме "Безопасность на транспорте" рассказал замначальника Главного управления на транспорте МВД РФ Александр Бревнов.

- Следует отметить, что ряд лиц пытаются дестабилизировать работу переправы - несколько анонимных сообщений и звонков поступило в наш адрес о минировании транспортного перехода, - цитирует Бревнова РИА Новости.

Крымский мост сейчас охраняют от возможных посягательств террористов и диверсионных групп Росгвардия и Пограничное управление ФСБ России по РК. Спецподразделения силовиков готовы мгновенно блокировать любые попытки повредить объект с моря или суши. Тем не менее нездоровый интерес к переправе периодически подогревают украинские и западные политики, то и дело призывающие уничтожить или заблокировать мост в Крым.