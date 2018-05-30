В Ростове рассмотрят дело о расстреле астраханских полицейских

В Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении семерых уроженцев Астраханской области, Дагестана и Туркмении. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе судебного ведомства.

Молодые люди обвиняются по шести статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в создании незаконного вооруженного формирования, незаконном хранении оружии и боеприпасов, а также причастности к убийству двух инспекторов ГИБДД и ранении трех бойцов Росгвардии в апреле прошлого года.

- Уголовное дело насчитывает 56 томов. На скамье подсудимых не будет еще четверых участников банды. Нурбол Саспанов, Рамзан Кукулаев, Ильяс Магомедов и Рамзан Султанмурадов были уничтожены во время спецоперации в Астрахани, - сообщила официальный представитель суда Алена Катькало.

Напомним, что ночью 4 апреля 2017 года в Астрахани старший лейтенант Владимир Дьяконов и лейтенант Дмитрий Школьников приехали оформлять ДТП и попали в засаду. Офицеры ГИБДД были застрелены из самодельного пистолета. Момент убийства был заснят полицейским видеорегистратором, благодаря чему у спецслужб появился портрет главного преступника - жителя Астраханской области Нурбола Саспанова.

На поиски бандитов был направлен весь гарнизон полиции Астрахани. К розыску также подключились спецслужбы Казахстана и ФСБ России. Столь плотное взаимодействие силовиков принесло результаты, и через двое суток на окраине Астрахани патруль Росгвардии обнаружил автомобиль с подозреваемыми. В результате перестрелки трое патрульных получили ранение, но смогли уничтожить Кукулаева и Саспанова. Другие боевики - Султанмурадов и Магомедов - сбежали и прихватили с собой автомат ПП-2000 и пистолет ПМ. Однако их настигли за городом на территории заброшенного асфальтобетонного завода. Бой был недолгим - во время спецоперации упала бетонная плита, которая и раздавила боевиков.