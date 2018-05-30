Россия готова помочь в расследовании убийства Бабченко

Россия готова оказать помощь в расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко и других журналистов и политиков, которые были убиты на Украине в последние годы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ГД считают, что украинскому руководству необходимо брать это на личный контроль и отвечать за это, подчеркнул он.

"А если потребуется помощь со стороны правоохранительных органов РФ, безусловно, она будет оказана. Если необходимо будет оказать какое-то содействие, Россия всегда это сделает", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что происходящее на Украине является следствием политики руководства этой страны. Кроме того, "за происходящее несут ответственность и другие страны, в первую очередь США".

Гражданин РФ Аркадий Бабченко, как сообщалось, был застрелен 29 мая в Днепровском районе Киева. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства.

Журналист сотрудничал с "Московским комсомольцем", ТВЦ (передача "Постскриптум") и Первым каналом ("Армейский магазин").