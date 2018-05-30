Володин: Убийство Бабченко показало, что Украина ничего не контролирует

Это говорит о том, что украинская сторона не контролирует ситуацию на своей территории, считает парламентарий.

- Попытка это все перенести на Россию - это не только цинично и неправильно, но и говорит о том, что украинская сторона либо не контролирует происходящее, либо это просто использует как предлог для обвинений. И одно плохо, и другое плохо, - сказал Володин журналистам. - Здесь можно подозревать, что за этим стоят какие-то силы.

Россия ждет результатов расследования убийства в Киеве, однако, считает спикер ГД, нераскрытие предыдущих убийств журналистов и политиков на Украине указывает на то, что дела спускаются на тормозах. Он подчеркнул, что "ответственность за происходящее в стране несет и президент, и парламент".

Гражданин РФ Аркадий Бабченко, как сообщалось, был застрелен 29 мая в Днепровском районе Киева. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства.

Журналист сотрудничал с "Московским комсомольцем", ТВЦ (передача "Постскриптум") и Первым каналом ("Армейский магазин").