Активисты предложили свою версию наказания для исполнителей санкций Запада

Напомним, что наказание для тех, кто исполняет санкции Запада, сейчас прорабатывается в Госдуме. В первом чтении принят законопроект, который предполагает для должностных лиц компаний лишение свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Под исполнением санкций понимается закрытие счетов, невыдача кредитов и прочие действия на основании санкций. Однако второе чтение законопроекта было перенесено ради консультаций с бизнесом.

По оценке Репика, предлагаемые в законопроекте решения могут создать необоснованную нагрузку на суды и правоохранительные органы, а также несут коррупциогенные риски.

"В предлагаемой к принятию норме понятие действия или бездействия в целях исполнения решения иностранного государства размыто и может трактоваться исходя из прямой или косвенной заинтересованности соответствующих лиц, в том числе в целях оказания давления на бизнес-структуры", - указывает глава организации.

"Деловая Россия" предлагает свою версию наказания для исполнителей санкций.

"Более эффективным будет использование частно-правовых механизмов, - пишет Репик. - Необходимо предусмотреть в Гражданском кодексе РФ положение, прямо закрепляющее возможность для российских физических и юридических лиц, чьи права и законные интересы нарушены в результате действий (бездействия) третьих лиц, исполняющих зарубежные санкционные решения, требовать возмещения нанесенного им вреда, в том числе и морального".

В результате поправок в ГК органы прокуратуры РФ получат дополнительные полномочия, позволяющие им принимать участие в защите страны, ее граждан и организаций от недружественных действий иностранных государств.

При этом в организации поддержали другую норму законопроекта - о наказании (до трех лет лишения свободы) за пособничество в введении санкций против РФ.

Ранее свои предложения Репик обсуждал на встрече с Володиным в Госдуме.

"Мы разработали и предложили Госдуме рассмотреть проект закона, который позволит в частно-правовом поле пострадавшим от санкций гражданам или юрлицам защитить свои интересы - обратиться в суд за компенсацией ущерба, как материального, так и морального", - сообщил президент "Деловой России" после встречи.