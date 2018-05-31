Черчесов объяснил поражение сборной России от Австрии
Футболистам российской сборной в поединке с командой Австрии не хватило свежести и последнего паса. Такое мнение высказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
"Такие вещи [индивидуальные ошибки] надо убрать. Мы сделаем это, когда игроки будут полностью готовы физически. Сейчас им не хватает свежести. Плюс нужен последний пас, ведь подходы были", - цитирует специалиста ТАСС.
Черчесов отметил, что все игроки команды избежали повреждений, включая тех, у кого был такой риск.
"С Фернандесом все нормально. После сборов бывают такие нюансы - ноги сводит. С Игнашевичем вроде бы тоже все в порядке", - подчеркнул тренер.
Напомним, сборная России проиграла австрийцам на их поле со счетом 0:1. Это поражение стало для нашей команды третьим подряд. Подопечным Черчесова, которые уже шесть встреч не знают побед, предстоит 5 июня сыграть в Москве с турками, а 14 июня они стартуют на чемпионате мира матчем с Саудовской Аравией.
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