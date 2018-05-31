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31.05.2018 14:32
Рубрика: Культура

Найден разграбленный викингами форт пиктов

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Aberdeen Фото: University of Aberdeen
Фото: University of Aberdeen

Ученые из Университета Абердина (Великобритания) обнаружили остатки одного из крупнейших городов пиктов, который был разграблен и сожжен в X веке во время нашествия викингов.

Фото: Eckart Frahm / Yale University
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Форт, подвегршийся атаке викингов, находится рядом с городом Бургхед на побережье. Раскопки начались в 2015 году. Примечательно, что ученые использовали описание, сделанное в 1893 году археологом Хью Юнгом. Многое из того, что увидел он, не сохранилось.

Однако удалось найти остатки бревенчатой стены со следами пожара. Радиоуглеродный анализ подтвердил возраст - находка датирована X веком. Также найдены артефакты и кости животных. Большинство из них оказалось мусором, который пикты выбрасывали в яму. Но ученые довольны и этим - изучение "отходов" поможет понять, как жил этот народ.

"Пикты оказали огромное влияние на северную Шотландию, но у них не было письменности, и они не оставили записей о своей жизни, - говорит руководитель раскопок доктор Гордон Нобл. - Наша работа позволит найти ответы на многие вопросы. Например, мы уже имеем представление о том, чем они питались. Надеемся получить и другую ранее неизвестную информацию о пиктах".

По его словам, за два года раскопок были найдены украшения, монеты, бронзовые кольца, заколки для волос и одежды и многое другое.

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